Россия усиливает атаки на порты Одесщины и планирует удары по газотранспортной системе

Россия атакует порты Одесчины и готовит удары по газотранспортной системе
Российские войска ужесточают атаки на инфраструктуру Одесчины и Дунайские порты. Кроме этого, захватчики также готовят удары по украинской газотранспортной системе в ответ на успехи экспорта зерна и приближение зимы.
Об этом в субботу, 14 сентября, в эфире телемарафона "Мы — Украина" сообщил руководитель программ безопасности Центра глобалистики Стратегия ХХ Павел Лакийчук.
Россия бьет по портам
По его словам, в последние дни над Черным морем наблюдается повышенная активность: украинские войска сбили российский истребитель, который пытался нанести удар по радиолокационным станциям, контролирующим ситуацию на море и в воздухе.
"Во-первых, это свидетельствует о том, что урожай мы собрали. И сейчас зерно потекло на экспорт, значит в поле у нас все хорошо, и не так и плохо. И врагу это очень не нравится. Снова осенний зимний сезон, снова удары по нашей портовой инфраструктуре с целью, во-первых, остановить поток средств Украины", — сказал эксперт.
Как говорит Павел Лакийчук, об этом свидетельствует и то, что российский бомбардировщик Ту-22 нанес удар по балкеру в экономической зоне Румынии, который направлялся с украинским зерном. Одновременно произошли атаки дронами-камикадзе и ракетные обстрелы Дунайских портов Украины, что свидетельствует о систематических попытках России остановить экспорт зерна и воспрепятствовать потоку доходов, используемых Украиной для обороны.
Атаки на газотранспортную систему
Кроме того, по его мнению, эти атаки также направлены на то, чтобы отпугнуть международных партнеров Украины и создать дополнительное давление на инфраструктуру. С приближением зимы ожидается дальнейшее усиление атак на критические объекты, в частности, газотранспортную систему Украины. Это связано с тем, что скоро истечет срок соглашения о перекачке российского газа по европейским странам.
"В январе 2025 года прекращает работать украинская газотранспортная система. В контексте соглашения Европы с Российской Федерацией о перекачке российского газа европейским государствам. И, судя по всему, россияне решили наконец-то начать бить еще и по газотранспортной системе Украины, кроме энергетики, кроме электроэнергетики еще и по объектам газовых хранилищ Украины", — говорит Павел Лакийчук.
Аналитики отмечает, что их транзит продлится три месяца по меньшей мере. Но уж они раньше времени начинают бить, и, очевидно, эти цели будут одни из приоритетных.
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