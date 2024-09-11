Над Чорним морем зник російський винищувач — подробиці
Літак СУ-30СМ перебував над морем на північ від Севастополя і випускав ракети по території України. А потім зник з радарів. На пошуки винищувача вирушили гелікоптери.
Про це повідомляє видання "Кримський вітер".
Що відомо
Су-30СМ випустив чотири ракети з шістьох доступних, після чого зник з екрану радарів. Росіяни розпочали пошукову операцію. За даними джерел видання, у ній брали участь гелікоптери Мі-8 та Ка-27 з аеродрому Чорноморського флоту в Качі. За попередньою інформацією, у морі виявили масляну пляму діаметром близько 3 км, а також уламки винищувача.
Відомо, що літак базувався у Кримську (Краснодарський край РФ).
Технічні характеристики
Су-30СМ — це модифікація літака Су-30, розроблена спеціально для російської армії. Вперше літак піднявся у небо у 2012 році. Його перевагами вважають можливість долати відстань до 3 тис. км без дозаправки чи підвісних баків з паливом.
Такі літаки використовуються для обстрілу українських міст, зокрема, для запуску протирадіолокаційних ракет Х-31П та Х-58. Станом на червень 2022 року українські захисники знищили не менше 11 винищувачів Су-30СМ. Чотири з них ліквідували внаслідок вибухів на аеродромі Саки. Також за час повномасштабної війни двоє пілотів потрапили в полон до Сил оборони України.
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