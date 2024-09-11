Над Черным морем исчез российский истребитель

Истребитель Су-30СМ на вооружении российской армии. Фото: Википедия

Самолет СУ-30СМ находился над морем севернее Севастополя и выпускал ракеты по территории Украины. А потом скрылся с радаров. На поиски истребителя отправились вертолеты.

Об этом сообщает издание "Крымский ветер".

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Что известно

Су-30СМ выпустил четыре ракеты из шести доступных, после чего скрылся с экрана радаров. Россияне приступили к поисковой операции. По данным источников издания, в ней участвовали вертолеты Ми-8 и Ка-27 с аэродрома Черноморского флота в Каче. По предварительной информации, в море обнаружили масляное пятно диаметром около 3 км, а также обломки истребителя.

Известно, что самолет базировался в Крымске (Краснодарский край РФ).

Технические характеристики

Су-30СМ — это модификация самолета Су-30, разработанная специально для российской армии. В первый раз самолет поднялся в небо в 2012 году. Его преимущества считают возможность преодолевать расстояние до 3 тыс. км без дозаправки или подвесных баков с топливом.

Такие самолеты используются для обстрела украинских городов, в частности для запуска противорадиолокационных ракет Х-31П и Х-58. На июнь 2022 года украинские защитники уничтожили не менее 11 истребителей Су-30СМ. Четыре из них были ликвидированы в результате взрывов на аэродроме Саки. Также за время полномасштабной войны двое пилотов попали в плен в Силы обороны Украины.