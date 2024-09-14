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ГУР атаковало буровую установку "Крым-2" в Черном море — появились видеокадры операции

14 сентября 2024 16:20
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
14 катеров Sea Force атаковали буровую установку "Крым-2", уничтожено Су-30СМ
Атака на буровую установку. Фото: скриншот
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Украинские спецназовцы провели успешную операцию в Черном море. Во время атаки на буровую установку "Крым-2" нанесли значительные потери российским военным, в частности, ликвидировав истребитель Су-30СМ.

Видео сделки появилось в субботу, 14 сентября, в украинских пабликах.

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Что известно об операции ГУР в Черном море

11 сентября 2024 года украинские воины провели масштабную военную операцию в акватории Черного моря, в ходе которой 14 десантных катеров Sea Force атаковали буровую установку "Крым-2". Во время этой операции кроме удара по стратегическому объекту украинские спецподразделения уничтожили российский боевой самолет Су-30СМ с помощью переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК).

Истребитель, принадлежавший в состав 43 отдельного морского авиационного полка ВКС РФ, базирующегося в оккупированном городе Саки, упал в море. Связь с самолетом была потеряна в 5 утра, после чего российские силы начали поисково-спасательную операцию, используя самолет Ан-26 и вертолеты Ми-8 и Ка-27. Через несколько часов они обнаружили обломки самолета и пятно авиационного горючего на расстоянии 70 км северо-западнее мыса Тарханкут.

Уничтожение Су-30СМ явилось серьезным ударом для российских войск, поскольку стоимость такого самолета оценивается в около 50 миллионов долларов.

Буровая установка "Крым-2": что известно

После аннексии Крыма в 2014 году буровые газодобывающие платформы В312 "Петр Годованец" и В319 "Украина" были захвачены российскими оккупантами. В народе эти объекты получили название "Вышки Бойко", поскольку они были построены во время каденции Юрия Бойко в должности министра энергетики. Россияне, захватив эти платформы, переименовали их в "Крым-1" и "Крым-2".

Эти платформы были построены сингапурской компанией Keppel по единому проекту. Они обладают впечатляющими техническими характеристиками: водоизмещением в 10,406 тонн, длиной 68,5 метров и шириной 63,4 метра. Глубина осадки платформы составляет 4,9 метра. На борту каждой из платформ может размещаться до 120 человек, а команда способна автономно функционировать на них в течение 30 дней.

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16:58 Оккупанты сбросили взрывчатку с дронов на автобусы в Херсоне — известно о раненом

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