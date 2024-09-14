Птицы и морская рыба возвращаются на Тузловские лиманы

Пролив между Черным морем и Тузловскими лиманами. Фото: Иван Русев

Пролив между Черным морем и Тузловскими лиманами, появившийся в конце 2023 года, повлек за собой положительные экологические изменения в национальном парке. Водно-болотные птицы и морские виды рыб массово возвращаются, но проблема браконьерства остается.

Об этом в субботу, 14 сентября, на своей странице в Facebook написал эколог Иван Русев.

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Сообщение Ивана Русева. Фото: скриншот

Возрождение экосистемы

По его словам, в Национальном природном парке "Тузловские лиманы" происходит настоящее возрождение экосистемы благодаря активному водообмену с Черным морем. Пролив, образовавшийся в конце 2023 года, значительно улучшил экологическую ситуацию в лиманах. Этим летом на Тузловских лиманах наблюдается рекордное количество водно-болотных птиц — более 100 тысяч особей и более 1,5 тысячи фламинго.

Вода в Тузловских лиманах. Фото: Иван Русев

Проблема браконьерства на Тузловских лиманах

Кроме птиц, в водоемах национального парка зафиксировано значительное количество морской рыбы, использующей лиманы для нереста и нагула жира.

"Следует отметить, что впервые за последние много лет летом браконьерам и негодяям не удалось перекрыть водообмен между морем и лиманами, поскольку на песчаную сыпь доступ был перекрыт военными. Ранее браконьеры перекрывали проливы, чтобы тотально вылавливать рыбу, которая осенью мигрирует из лиманов на зимовку в море", — написал эколог.

Рыба в Тузловских лиманах. Фото: Иван Русев

Впрочем, по словам Ивана Русева, проблема браконьерства все еще остается актуальной. Незаконный отлов рыбы часто происходит ночью, иногда под прикрытием отдельных пограничников или военных. Борьбу с нарушителями активно ведет водная полиция, которая регулярно патрулирует территорию и помогает сохранить естественный баланс на Тузловских лиманах.