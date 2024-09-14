Олег Кипер сообщил, что среди возвращенных пленных есть уроженцы Одесщины

Из плена вернулись три уроженца Одесчины — ОВА
Сегодня состоялся обмен пленными между Украиной и Россией. Известно, что среди освобожденных из российского плена есть уроженцы Одесской области. Эта операция стала частью важной работы по возвращению защитников на Родину.
Об этом в субботу, 14 сентября, сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.
Освобождены из плена — родом из Одесчины
По его информации, трое из освобожденных сегодня из плена защитников Украины — уроженцы Одесской области. Их возвращение стало возможным благодаря постоянной работе по обмену пленными, которую ведут украинские военные и спецслужбы.
"По предварительной информации, трое из освобожденных сегодня из плена защитников — уроженцы Одесчины. Поздравляем ребят дома!" — написал Олег Кипер.
Обмен пленными: что известно
В субботу, 14 сентября, Украина вернула 103 пленных в рамках очередного обмена с Россией. Освободженные украинцы представляют различные военные и правоохранительные структуры, включая 36 бригаду морской пехоты, 12 бригаду специального назначения "Азов", Национальную гвардию, пограничников, представителей спецподразделения "Кракен", Нацполицию, тероборону, ГСЧС и другие подразделения Вооруженных Сил Украины. Этот обмен стал 57-м с начала полномасштабного вторжения России, что позволило вернуть домой 3672 украинских военных и гражданских.
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