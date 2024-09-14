Олег Кіпер повідомив, що серед повернених полонених є уроженці Одещини

Військовослужбовці, які повернулися з полону. Фото: facebook/zelenskyy.official

Сьогодні відбувся обмін полоненими між Україною та РФ. Наразі відомо, що серед звільнених з російського полону є уродженці Одеської області. Ця операція стала частиною важливої роботи щодо повернення захисників на Батьківщину.

Про це у суботу, 14 вересня, повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Читайте також:

Повідомлення Олега Кіпера. Фото: скриншот

Звільнені з полону — родом із Одещини

За його інформацією, троє зі звільнених сьогодні з полону захисників України — уродженці Одещини. Їх повернення стало можливим завдяки постійній роботі з обміну полоненими, яку ведуть українські військові та спецслужби.

"За попередньою інформацією, троє зі звільнених сьогодні з полону захисників — уродженці Одещини. Вітаємо хлопців вдома!" — написав Олег Кіпер.

Обмін полоненими: що відомо

У суботу, 14 вересня, Україна повернула 103 полонених у рамках чергового обміну з Росією. Звільнені українці представляють різні військові та правоохоронні структури, включаючи 36 бригаду морської піхоти, 12 бригаду спеціального призначення "Азов", Національну гвардію, прикордонників, представників спецпідрозділу "Кракен", Нацполіцію, тероборону, ДСНС та інші підрозділи Збройних Сил України. Цей обмін став 57-м з початку повномасштабного вторгнення Росії, що дозволило повернути додому 3672 українських військових і цивільних.