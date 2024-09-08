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Відстоюй життя тих, кого катують — в Одесі проходить акція на підтримку військовополонених

8 вересня 2024 17:23
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Акції на підтримку військовополонених азовців: Одещину закликають приєднуватися
Акція на підтримку військовополонених в Одесі. Фото: Новини.LIVE
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

В Одесі сьогодні, 8 вересня, проходить акція на підтримку військовополонених захисників Азовсталі, яких тримають у полоні вже третій рік. Родини полонених закликають суспільство не бути байдужими та нагадувати владі та міжнародним організаціям про необхідність визволення їхніх близьких.

Про це з місця події повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Мітинг "FreeAzov" в Одесі 

Біля міського саду в центрі Одеси зібралось чимало людей, які вереницею розтягнулись на декілька десятків метрів. Учасники тримають у руках плакати із гаслами "Не мовчи, полон вбиває!", "Будь голосом полонених","Відстоюй життя тих, кого катують за наше!", "Байдужість вбиває без ножа".

  • Відстоюй життя тих, кого катують — в Одесі проходить акція на підтримку військовополонених - фото 4
    Акція підтримки військовополонених. Фото: Новини.LIVE
  • Відстоюй життя тих, кого катують — в Одесі проходить акція на підтримку військовополонених - фото 5
    Дівчата тримають плакати з закликами. Фото: Новини.LIVE
  • Відстоюй життя тих, кого катують — в Одесі проходить акція на підтримку військовополонених - фото 6
    Акція підтримки військовополонених в Одесі. Фото: Новини.LIVE
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Чекаю батька понад рік

Серед тих хто чекає на рідних з полону і Наталія, донька зниклого безвісти Володимира Майструка, військовослужбовця 120-ї бригади ТРО. Дівчина каже, що вже півтора року не має жодної інформації про його долю. Військовий зник у березні 2023 року, і досі немає даних про його місцеперебування.

"Ми чекаємо його додому, любимо і намагаємося зробити все можливе, аби повернути його", — каже Наталія.

За її словами, російська сторона не надає списки полонених, а українська влада продовжує подавати запити, але жодної відповіді досі не отримано.

"Його немає в жодних списках, ні в офіційних, ні в неофіційних. Це найболючіше для нашої родини", — додає вона.

Відстоюй життя тих, кого катують — в Одесі проходить акція на підтримку військовополонених - фото 7
Наталія з плакатом в руках. Фото: овини.LIVE

Попри невизначеність, Наталія та її родина не втрачають надії й продовжують боротися за повернення Володимира, разом з іншими родинами військових, які зникли або потрапили в полон.

  • Відстоюй життя тих, кого катують — в Одесі проходить акція на підтримку військовополонених - фото 1
    Мітинг в Одесі. Фото: Новини.LIVE
  • Відстоюй життя тих, кого катують — в Одесі проходить акція на підтримку військовополонених - фото 2
    Люди з плакатами в руках. Фото: Новини.LIVE
  • Відстоюй життя тих, кого катують — в Одесі проходить акція на підтримку військовополонених - фото 3
    Дівчата з плакатами в руках. Фото: Новини.LIVE
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До акцій долучаються не лише родичі, а й друзі. Валентина, учасниця заходу, розповіла, що чоловік її подруги, Микола Олександрович Дереш, зник безвісти ще у вересні 2023 року.

"Четвертого вересня минув рік, але ніякої інформації від влади не отримали. Ми нічого не знаємо про його долю", — додає вона.

Відстоюй життя тих, кого катують — в Одесі проходить акція на підтримку військовополонених - фото 8
Учасниця мітингу в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Акції проходитимуть, поки не буде звільнено всіх

Організатори заходів підкреслюють, що акції будуть продовжуватися до моменту, поки останній полонений не повернеться додому.

"Ми виходимо на вулиці, щоб нагадувати про наших рідних, які страждають у полоні. Ми будемо це робити, доки всі вони не опиняться вдома. Акції проводяться по всій Україні, зокрема і в Одесі, а також під Верховною Радою", — каже організатор акцій Анна.

Відстоюй життя тих, кого катують — в Одесі проходить акція на підтримку військовополонених - фото 7
Організаторка Free AZOV Анна Пажера. Фото: Новини.LIVE

Анна закликає жителів Одеси приєднуватися до акцій. Вона підкреслила, що навіть якщо люди не мають змоги фізично бути присутніми на заходах, то важливо підтримувати інформаційну кампанію, поширюючи повідомлення у соціальних мережах.

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    Родичі військовополонених з плакатами у руках під час мітингу в Одесі. Фото: Новини.LIVE
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    Люди прийшли на мітинг навіть з домашніми улюбленцями. Фото: Новини.LIVE
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Оборона Азовсталі: що відомо

Битва за Азовсталь тривала з 18 березня до 20 травня 2022 року. Бої вели Збройні сили України, з одного боку, і окупаційні збройні сили РФ та підтримувана нею терористична організація так званої ДНР — з іншого. 21 травня Україна оголосила про порятунок військових, а Росія про їхній полон. 

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18:05 Сирський нагородив воїнів Військової служби правопорядку

18:01 Вибух на АТП у Києві — в КМВА заявили про завершення пошуково-рятувальних робіт

17:54 Немає належного обслуговування — партизани показали, у якому стані Кримський міст

17:51 У ЗСУ показали нищівний удар по мосту в Курській області

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік - 80x80

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік

17:50 Виїзд до Молдови та Румунії — що відомо про рух трасою Одеса-Рені

17:48 Ціни на ліки — економіст спрогнозував, коли знизиться вартість

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