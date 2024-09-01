В Одесі 1 вересня пройшла акція на підтримку полонених захисників

Акція на підтримку військовополонених в Одесі. Фото: Новини.LIVE

У центрі Одеси у неділю, 1 вересня, відбулась акція на підтримку військовополонених. Люди вкотре нагадали про захисників, які вже довгий час перебувають в російські неволі.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Акція на підтримку військовополонених в Одесі

Учасники акції закликають бути голосом полонених.

Акція на підтримку військовополонених в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Організаторка Free AZOV Анна Пажера каже, що всі рідні сподівалися, що після успішної Курської операції зможуть обміняти "азовців".

"Влада каже, що важко обмінювати. Я розумію, що у нас такий безжальний ворог, з яким важко домовлятися. Але треба шукати якісь виходи", — наголосила Пажера.

За її словами, до бійців "Азову" у полоні ставлення особливо жорстоке. Бійцям не дають можливості вийти на зв'язок. До того ж невідомо, де саме в Росії вони перебувають.

Акція на підтримку військовополонених в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Учасниця акції Зінаїда Анатоліївна розповіла, що її чоловік служив у 79-й бригаді біля Новомихайлівки на Донеччині. Він зник 9 березня, а після цього про нього нічого не чути.

"На сьогодні ми нічого не знаємо про його місцеперебування. Нічого не кажуть, абсолютно, просто безвісти зник", — додала Зінаїда Анатоліївна.