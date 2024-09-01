В Одессе 1 сентября прошла акция в поддержку пленных защитников

Акция в поддержку военнопленных в Одессе. Фото: Новини.LIVE

В центре Одессы в воскресенье, 1 сентября, прошла акция в поддержку военнопленных. Люди в очередной раз напомнили о защитниках, которые уже долгое время находятся в российской неволе.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Акция в поддержку военнопленных в Одессе

Участники акции призывают быть голосом пленных.

Акция в поддержку военнопленных в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Организатор Free AZOV Анна Пажера говорит, что все родные надеялись, что после успешной Курской операции смогут обменять "азовцев".

"Власть говорит, что трудно обменивать. Я понимаю, что у нас такой безжалостный враг, с которым трудно договариваться. Но надо искать какие-то выходы", — подчеркнула Пажера.

По ее словам, к бойцам "Азова" в плену отношение особенно жестокое. Бойцам не дают возможность выйти на связь. К тому же, неизвестно, где именно в России они находятся.

Акция в поддержку военнопленных в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Участница акции Зинаида Анатольевна рассказала, что ее муж служил в 79-й бригаде возле Новомихайловки Донецкой области. Он исчез 9 марта, а после этого о нем ничего не слышно.

"На сегодняшний день мы ничего не знаем о его местонахождении. Ничего не говорят, абсолютно, просто без вести пропал", — добавила Зинаида Анатольевна.