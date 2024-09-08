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Отстаивай тех, кого пытают — в Одессе проходит акция в поддержку военнопленных

8 сентября 2024 17:23
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Акции в поддержку военнопленных азовцев: Одесщину призывают присоединяться
Акция в поддержку военнопленных в Одессе. Новини.LIVE
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

В Одессе сегодня, 8 сентября, проходит акция в поддержку военнопленных защитников Азовстали, держащихся в плену уже третий год. Семья пленных призывают общество не быть безразличными и напоминать властям и международным организациям о необходимости освобождения их близких.

Об этом с места события сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Митинг "FreeAzov" в Одессе

Возле городского сада в центре Одессы собралось немало людей, растянувшихся на несколько десятков метров. Участники держат в руках плакаты с лозунгами "Не молчи, плен убивает!", "Будь голосом пленных", "Отстаивай жизнь тех, кого пытают за наше!", "Безразличие убивает без ножа".

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Жду отца больше года

Среди тех, кто ждет родных из плена, и Наталья, дочь пропавшего без вести Владимира Майструка, военнослужащего 120-й бригады ТРО. Девушка говорит, что уже полтора года нет никакой информации о его судьбе. Военный исчез в марте 2023 года, до сих пор нет данных о его местонахождении.

"Мы ждем его домой, любим и пытаемся сделать все возможное, чтобы вернуть его", — говорит Наталья.

По ее словам, российская сторона не предоставляет списки пленных, а украинские власти продолжают подавать запросы, но никакого ответа до сих пор не получено.

"Его нет ни в каких списках, ни в официальных, ни в неофициальных. Это болезненно для нашей семьи", — добавляет она.

Несмотря на неопределенность, Наталья и ее семья не теряют надежды и продолжают бороться за возвращение Владимира вместе с другими семьями пропавших или попавших в плен военных.

Отстаивай тех, кого пытают — в Одессе проходит акция в поддержку военнопленных - фото 7
Наталья с плакатом в руках. Фото: Новини.LIVE

К акциям приобщаются не только родственники, но и друзья. Валентина, участник мероприятия, рассказала, что муж ее подруги, Николай Александрович Дереш, пропал без вести еще в сентябре 2023 года.

"Четвертого сентября прошел год, но никакой информации от власти не получили. Мы ничего не знаем о его судьбе", — добавляет она.

Отстаивай тех, кого пытают — в Одессе проходит акция в поддержку военнопленных - фото 8
Участница митинга в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Акции будут проходить, пока не будут уволены все

Организаторы мероприятий подчеркивают, что акции будут продолжаться до момента, пока последний пленник не вернется домой.

"Мы выходим на улицы, чтобы напоминать о наших родных, страдающих в плену. Мы будем это делать, пока все они не окажутся дома. Акции проводятся по всей Украине, в том числе и в Одессе, а также под Верховной Радой", — говорит организатор акций Анна.

Отстаивай тех, кого пытают — в Одессе проходит акция в поддержку военнопленных - фото 7
Организатор Free AZOV Анна Пажера. Фото: Новини.LIVE

Анна призывает жителей Одессы присоединяться к акциям. Она подчеркнула, что даже если люди не могут физически присутствовать на мероприятиях, то важно поддерживать информационную кампанию, распространяя сообщения в социальных сетях.

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Оборона Азовстали: что известно

Битва за Азовсталь продолжалась с 18 марта по 20 мая 2022 года. Бои вели Вооруженные силы Украины, с одной стороны, и оккупационные вооруженные силы РФ и поддерживаемая ею террористическая организация так называемой ДНР — с другой. 21 мая Украина объявила о спасении военных, а Россия об их пленении.

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17:15 В НАТО прокомментировали нарушение воздушного пространства Румынии российским дроном

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