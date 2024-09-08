Акции в поддержку военнопленных азовцев: Одесщину призывают присоединяться

Отстаивай тех, кого пытают — в Одессе проходит акция в поддержку военнопленных
В Одессе сегодня, 8 сентября, проходит акция в поддержку военнопленных защитников Азовстали, держащихся в плену уже третий год. Семья пленных призывают общество не быть безразличными и напоминать властям и международным организациям о необходимости освобождения их близких.
Об этом с места события сообщает корреспондент Новини.LIVE.
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Митинг в Одессе. Фото: Новини.LIVE
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Люди с плакатами в руках. Фото: Новини.LIVE
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Девушка с плакатами в руках. Фото: Новини.LIVE
Митинг "FreeAzov" в Одессе
Возле городского сада в центре Одессы собралось немало людей, растянувшихся на несколько десятков метров. Участники держат в руках плакаты с лозунгами "Не молчи, плен убивает!", "Будь голосом пленных", "Отстаивай жизнь тех, кого пытают за наше!", "Безразличие убивает без ножа".
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Акция поддержки военнопленных. Фото: Новини.LIVE
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Девушки держат плакаты с призывами. Фото: Новини.LIVE
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Акция поддержки военнопленных в Одессе. Фото: Новини.LIVE
Жду отца больше года
Среди тех, кто ждет родных из плена, и Наталья, дочь пропавшего без вести Владимира Майструка, военнослужащего 120-й бригады ТРО. Девушка говорит, что уже полтора года нет никакой информации о его судьбе. Военный исчез в марте 2023 года, до сих пор нет данных о его местонахождении.
"Мы ждем его домой, любим и пытаемся сделать все возможное, чтобы вернуть его", — говорит Наталья.
По ее словам, российская сторона не предоставляет списки пленных, а украинские власти продолжают подавать запросы, но никакого ответа до сих пор не получено.
"Его нет ни в каких списках, ни в официальных, ни в неофициальных. Это болезненно для нашей семьи", — добавляет она.
Несмотря на неопределенность, Наталья и ее семья не теряют надежды и продолжают бороться за возвращение Владимира вместе с другими семьями пропавших или попавших в плен военных.
К акциям приобщаются не только родственники, но и друзья. Валентина, участник мероприятия, рассказала, что муж ее подруги, Николай Александрович Дереш, пропал без вести еще в сентябре 2023 года.
"Четвертого сентября прошел год, но никакой информации от власти не получили. Мы ничего не знаем о его судьбе", — добавляет она.
Акции будут проходить, пока не будут уволены все
Организаторы мероприятий подчеркивают, что акции будут продолжаться до момента, пока последний пленник не вернется домой.
"Мы выходим на улицы, чтобы напоминать о наших родных, страдающих в плену. Мы будем это делать, пока все они не окажутся дома. Акции проводятся по всей Украине, в том числе и в Одессе, а также под Верховной Радой", — говорит организатор акций Анна.
Анна призывает жителей Одессы присоединяться к акциям. Она подчеркнула, что даже если люди не могут физически присутствовать на мероприятиях, то важно поддерживать информационную кампанию, распространяя сообщения в социальных сетях.
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Родственники военнопленных с плакатами в руках во время митинга в Одессе. Фото: Новини.LIVE
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Люди пришли на митинг даже с домашними питомцами. Фото: Новини.LIVE
Оборона Азовстали: что известно
Битва за Азовсталь продолжалась с 18 марта по 20 мая 2022 года. Бои вели Вооруженные силы Украины, с одной стороны, и оккупационные вооруженные силы РФ и поддерживаемая ею террористическая организация так называемой ДНР — с другой. 21 мая Украина объявила о спасении военных, а Россия об их пленении.
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