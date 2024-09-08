Прогноз погоды в Одессе и Одесской области на 9 сентября.

Прогноз погоды в Одессе — синоптики предупреждают о последних солнечных днях
Погода в Одессе завтра, 9 сентября, будет весь день жаркой. В городе небо — пасмурным, но без осадков. Температура воздуха днем повышается до +24 °C. В Одесской области погодные условия будут способствовать очень низкой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе 9 сентября
Ночь: ночью без осадков. Температура составляет +19 °C. Ветер южный, 7-10 м/с.
Утро: утром тоже без осадков. Температура составляет +19 °C. Ветер северный, 3-10 м/с.
День: днем в Одессе сохраняется солнечная погода. Температура будет составлять +24 °C. Ветер северный, 2-10 м/с.
Вечер: к вечеру осадков тоже не предполагается. Температура воздуха будет +24 °C. Ветер восточный, 4-10 м/с.
Продолжительность дня: 12 ч. 52 мин.
Восход — 06:27.
Запад — 19:20.
Погода в Одесской области 9 сентября
- Облачно с прояснениями.
- Без осадков.
- Северо-восточный 5-10 м/с.
- Температура ночью +16...+21 °C, днем +25...+27 °C.
- На автодорогах области видимость хорошая.
Погода в Украине 9 сентября
В Украине в понедельник, 9 сентября, ожидается теплая погода. Максимальная температура воздуха будет достигать +28 °C, на востоке и юго-востоке местами до +29 °C.
На западе прогнозируют местами понижение температуры на несколько градусов, однако днем воздух все же прогреется до +25 °C и даже выше.
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