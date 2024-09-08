Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Прогноз погоды в Одессе — синоптики предупреждают о последних солнечных днях arrow

Прогноз погоды в Одессе — синоптики предупреждают о последних солнечных днях

8 сентября 2024 16:45
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Прогноз погоды в Одессе и Одесской области на 9 сентября.
Люди гуляют по городу. Фото: Новини.LIVE
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Погода в Одессе завтра, 9 сентября, будет весь день жаркой. В городе небо — пасмурным, но без осадков. Температура воздуха днем повышается до +24 °C. В Одесской области погодные условия будут способствовать очень низкой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Читайте также:

Погода в Одессе 9 сентября

Ночь: ночью без осадков. Температура составляет +19 °C. Ветер южный, 7-10 м/с.

Утро: утром тоже без осадков. Температура составляет +19 °C. Ветер северный, 3-10 м/с.

День: днем в Одессе сохраняется солнечная погода. Температура будет составлять +24 °C. Ветер северный, 2-10 м/с.

Вечер: к вечеру осадков тоже не предполагается. Температура воздуха будет +24 °C. Ветер восточный, 4-10 м/с.

Продолжительность дня: 12 ч. 52 мин.
Восход — 06:27.
Запад — 19:20.

Прогноз погоды в Одессе — синоптики предупреждают о последних солнечных днях - фото 1
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Погода в Одесской области 9 сентября

  • Облачно с прояснениями.
  • Без осадков.
  • Северо-восточный 5-10 м/с.
  • Температура ночью +16...+21 °C, днем +25...+27 °C.
  • На автодорогах области видимость хорошая.
Прогноз погоды в Одессе — синоптики предупреждают о последних солнечных днях - фото 2
Подробный прогноз погоды в Одесской области Фото: скриншот

Погода в Украине 9 сентября

В Украине в понедельник, 9 сентября, ожидается теплая погода. Максимальная температура воздуха будет достигать +28 °C, на востоке и юго-востоке местами до +29 °C.

На западе прогнозируют местами понижение температуры на несколько градусов, однако днем воздух все же прогреется до +25 °C и даже выше.

Прогноз погоды в Одессе — синоптики предупреждают о последних солнечных днях - фото 3
Подробный прогноз погоды в Украине на 9 сентября. Фото: скриншот

Также важные новости дня по теме:

погода Одесса Одесская область Одесская ОГА прогнозы синоптик Новости Одессы прогноз погоды

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

17:10 Паралимпийские игры — Зеленский отреагировал на новые достижения украинских атлетов

16:53 Оккупанты сбросили взрывчатки с дрона на маршрутку в Херсоне — есть раненые

16:50 В КГГА заявили, что взрыв в Голосеевском районе не связан с газом

16:45 Прогноз погоды в Одессе — синоптики предупреждают о последних солнечных днях

16:34 Обновление данных в ТЦК — за что можно получить штраф и как его избежать

Ремонт синей ветки метро стоил киевлянам больше, чем ремонт всех укрытий за год - 80x80

Ремонт синей ветки метро стоил киевлянам больше, чем ремонт всех укрытий за год

16:17 На Одесчине объявили тендер на ремонт школы за более чем 32 миллиона гривен

16:07 На востоке Латвии разбился российский боевой дрон — реакция правительства страны

16:04 На юге Украины оккупанты начали принудительно раздавать украинцам пропагандистские книги

15:49 В России загорелся цех завода "АвтоВАЗ", — росСМИ

15:40 Экономическое бронирование — не все смогут избежать мобилизации

17:10 Паралимпийские игры — Зеленский отреагировал на новые достижения украинских атлетов

16:53 Оккупанты сбросили взрывчатки с дрона на маршрутку в Херсоне — есть раненые

16:50 В КГГА заявили, что взрыв в Голосеевском районе не связан с газом

16:45 Прогноз погоды в Одессе — синоптики предупреждают о последних солнечных днях

16:34 Обновление данных в ТЦК — за что можно получить штраф и как его избежать

Ремонт синей ветки метро стоил киевлянам больше, чем ремонт всех укрытий за год - 80x80

Ремонт синей ветки метро стоил киевлянам больше, чем ремонт всех укрытий за год

16:17 На Одесчине объявили тендер на ремонт школы за более чем 32 миллиона гривен

16:07 На востоке Латвии разбился российский боевой дрон — реакция правительства страны

16:04 На юге Украины оккупанты начали принудительно раздавать украинцам пропагандистские книги

15:49 В России загорелся цех завода "АвтоВАЗ", — росСМИ

15:40 Экономическое бронирование — не все смогут избежать мобилизации

Эксклюзив

06:23 Деньги нашлись — почему Рада отказалась повышать налоги и за чей счет будут финансировать армию

6 сентября 2024

20:09 Судьба сказочного тоннеля в Одессе — как он выглядит сегодня

17:27 Причины языковых скандалов в Одессе — мнение горожан

5 сентября 2024

18:33 Донатят, но не все и не всегда — кого чаще всего поддерживают одесситы

4 сентября 2024
Эксклюзив

18:41 Украина может остаться без свежих овощей и фруктов уже этой зимой — известна причина

06:40 Сколько стоит 1 кг чермета — цены на металлолом в Украине в сентябре

06:30 В Украине начали расти цены на подсолнечник — сколько стоит 1 тонна зерна в сентябре

3 сентября 2024
Эксклюзив

19:27 Воюй или работай — кто может претендовать на экономическое бронирование

Новость с фото

06:56 Проверяем кошельки — ТОП-15 ценных монет Украины

06:40 В Украине стремительно растут цены на драгоценные металлы — сколько стоит 1 г золота в сентябре

Text

12:38 В Третьей штурмовой раскрыли секрет эффективности своего подразделения

7 сентября 2024
Text

22:15 Республиканец Креншоу раскрыл планы Трампа по Украине в случае его победы на выборах

Text

19:57 США разрешат удары дальнобойным оружием по России — конгрессмены составили письмо

Text

13:25 Табах заявил, что у Украины украли 9 млрд долларов на оружие

Text

13:14 Эксперт оценил ход операции ВСУ в Курской области и назвал возможные последствия

Text

10:02 Табах объяснил, будет ли Россия иметь влияние на выборы президента США

6 сентября 2024
Text

21:00 Как рост курса доллара в 2024 году повлияет на украинцев — расследование "Наша справа"

Text

17:50 Прощание с погибшей семьей во Львове и расстрел украинских пленных — эфир Вечір.LIVE

Text

14:25 В Украине за 2,5 года произошло более 80 тысяч случаев СЗЧ, — нардеп

Text

13:03 Нардеп объяснил, как наказывают бойцов, самовольно покинувших свою часть

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:10 Пенсии повысят в сентябре — кто из украинцев получит на 450 грн больше

4 сентября 2024

07:30 Бизнес может бронировать работников, но есть нюансы – при каких условиях могут отменить бронирование

29 августа 2024

09:31 Зинченко узнал, в каком клубе проведет следующий сезон — это не Арсенал

12:22 Операция ВСУ в Курской области оказалась неудачной, под угрозой Покровск, — Forbes

30 августа 2024

08:31 Шахтер заменит Пушича известным тренером — о ком речь

4 сентября 2024
Новость с видео

21:39 Украинцев будут жестко наказывать за отказ ТЦК предъявлять ВУД — что угрожает

28 августа 2024

10:31 С осени повестки будут вручать по-новому — что изменится в мобилизации

29 августа 2024

03:20 "Азов" предлагает работу водителям с правами категории С и СЕ — какие условия и требования

28 августа 2024

09:31 Шапаренко уйдет из Динамо до конца трансферного окна — известно, где будет играть украинец

6 сентября 2024

06:45 Тест по ПДД — укажите очередность проезда авто на перекрестке за 30 секунд