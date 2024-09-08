Таировский совет объявил тендер на ремонт школы: стоимость - более 32 млн грн

На Одесчине объявили тендер на ремонт школы за более чем 32 миллиона гривен
Таировский поссовет в Одесской области второй раз объявил тендер на капитальный ремонт здания местной школы. Ожидаемая стоимость работ после корректировки проекта составляет более 32 миллионов гривен, а аукцион состоится 23 сентября.
Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.
Больше о тендере
Победитель тендера должен завершить все работы до конца декабря 2025 года. Ожидаемая стоимость работ составляет 32 051 442 грн. Финансирование будет производиться из местного бюджета. Аукцион запланирован в формате открытых торгов по особенностям. Отметим, что предыдущий тендер, объявляемый в мае, был отменен из-за отсутствия предложений. Тогда стоимость работ оценивалась в 27 621 081 гривню.
Что планируют сделать
По данным тендерной документации, планируется ремонт двухэтажного здания с подвалом, а также реконструкция спортзала, котельной, утепление и отделка фасадов, восстановление отмостки и усиление фундаментов.
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