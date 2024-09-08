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На Одесчине объявили тендер на ремонт школы за более чем 32 миллиона гривен

8 сентября 2024 16:17
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Таировский совет объявил тендер на ремонт школы: стоимость - более 32 млн грн
Таировское заведение общего среднего образования. Фото: facebook/tairovoschool
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Таировский поссовет в Одесской области второй раз объявил тендер на капитальный ремонт здания местной школы. Ожидаемая стоимость работ после корректировки проекта составляет более 32 миллионов гривен, а аукцион состоится 23 сентября.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.

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Данные по открытому аукциону. Фото: скриншот

Больше о тендере

Победитель тендера должен завершить все работы до конца декабря 2025 года. Ожидаемая стоимость работ составляет 32 051 442 грн. Финансирование будет производиться из местного бюджета. Аукцион запланирован в формате открытых торгов по особенностям. Отметим, что предыдущий тендер, объявляемый в мае, был отменен из-за отсутствия предложений. Тогда стоимость работ оценивалась в 27 621 081 гривню.

объявила тендер на капитальный ремонт школы более чем за 32 миллиона гривен - фото 2
Упраздненный аукцион. Фото: скриншот

Что планируют сделать

По данным тендерной документации, планируется ремонт двухэтажного здания с подвалом, а также реконструкция спортзала, котельной, утепление и отделка фасадов, восстановление отмостки и усиление фундаментов.

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