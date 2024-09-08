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На Одещині оголосили тендер на ремонт школи за понад 32 мільйони гривень

8 вересня 2024 16:17
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Таїровська рада оголосила тендер на ремонт школи: вартість — понад 32 млн грн
Таїровський заклад загальної середньої освіти. Фото: facebook/tairovoschool
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Таїровська селищна рада в Одеській області вдруге оголосила тендер на капітальний ремонт будівлі місцевої школи. Очікувана вартість робіт після корегування проєкту становить понад 32 мільйони гривень, а аукціон відбудеться 23 вересня.

Про це Новини.LIVE довідалися з порталу електронних закупівель Prozorro.

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Дані з відкритого аукціону. Фото: скриншот

Більше про тендер

Переможець тендера повинен завершити всі роботи до кінця грудня 2025 року. Очікувана вартість робіт становить 32 051 442 грн. Фінансування здійснюватиметься з місцевого бюджету. Аукціон запланований у форматі відкритих торгів з особливостями. Зазначимо, що попередній тендер, який оголошували у травні, був скасований через відсутність пропозицій. Тоді вартість робіт оцінювали у 27 621 081 гривню.

оголосила тендер на капітальний ремонт школи за понад 32 мільйони гривень - фото 2
Скасований аукціон. Фото: скриншот

Що планують зробити

За даними тендерної документації, планують ремонт двоповерхової будівлі з підвалом, а також реконструкцію спортзалу, котельні, утеплення та опорядження фасадів, відновлення вимощення та посилення фундаментів.

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