Таїровська рада оголосила тендер на ремонт школи: вартість — понад 32 млн грн

Таїровський заклад загальної середньої освіти. Фото: facebook/tairovoschool

Таїровська селищна рада в Одеській області вдруге оголосила тендер на капітальний ремонт будівлі місцевої школи. Очікувана вартість робіт після корегування проєкту становить понад 32 мільйони гривень, а аукціон відбудеться 23 вересня.

Про це Новини.LIVE довідалися з порталу електронних закупівель Prozorro.

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Дані з відкритого аукціону. Фото: скриншот

Більше про тендер

Переможець тендера повинен завершити всі роботи до кінця грудня 2025 року. Очікувана вартість робіт становить 32 051 442 грн. Фінансування здійснюватиметься з місцевого бюджету. Аукціон запланований у форматі відкритих торгів з особливостями. Зазначимо, що попередній тендер, який оголошували у травні, був скасований через відсутність пропозицій. Тоді вартість робіт оцінювали у 27 621 081 гривню.

Скасований аукціон. Фото: скриншот

Що планують зробити

За даними тендерної документації, планують ремонт двоповерхової будівлі з підвалом, а також реконструкцію спортзалу, котельні, утеплення та опорядження фасадів, відновлення вимощення та посилення фундаментів.