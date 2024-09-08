Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Економічне бронювання — не всі зможуть уникнути мобілізації arrow

Економічне бронювання — не всі зможуть уникнути мобілізації

8 вересня 2024 15:40
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Економічне бронювання: чи зможуть обрані уникнути служби?
Представники ТЦК перевіряють дані у чоловіка. Фото: Радіо Свобода
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

В умовах війни Україна шукає способи підтримки фронту та економіки одночасно. Одним з таких механізмів є економічне бронювання, однак сума "податку", яку запропонувала держава чимала понад шість тисяч гривень на місяць.

Про це журналістам Новини.LIVE розповів заступник голови комітету Верховної Ради з питань правової політики Павло Павліш.

Читайте також:

 

"Воюй або працюй"

Уряд пропонує щомісячні відрахування з працевлаштованих військовозобов'язаних у розмірі — 6 500 грн. Для багатьох це становить майже третину від середньої зарплатні по країні, що робить бронювання недоступним для широкого кола підприємців. Однак Павло Павліш наголошує на важливості балансу між військовими та економічними зобов'язаннями. За його словами, розподіл суспільства за економічними ознаками неприпустимий.

"У нас є фронт, і в нас є економіка, яка цей фронт повинна забезпечувати. Одне без іншого просто неможливо", — зазначає він.

Нардеп також підкреслив, що кожна людина, яка не здатна служити зі зброєю в руках, повинна докладати максимум зусиль для підтримки тих, хто захищає країну. Механізм бронювання саме і покликаний дати таку можливість.

Фронт тримається коштом податків

Особливу увагу варто приділити й тому, що кошти від міжнародних партнерів не спрямовуються на утримання українських військових. Вся підтримка армії здійснюється коштом податків та внесків вітчизняних підприємців.

"Ми бачимо, що на третій рік війни нам треба, щоб працювала економіка і підприємства. Тому я думаю, що про економічне бронювання треба вже не говорити, а ухвалювати його", — підсумовує Павліш.

На його думку, швидке ухвалення економічного бронювання дасть змогу підприємцям "видихнути" та продовжувати роботу, не боячись, що завтра робітник може не вийти на своє місце через мобілізацію. Таким чином, українська економіка та бюджет будуть поповнюватися й надалі. 

Також важливі новини дня по темі:

Одеса Одеська область Одеська ОДА Новини Одеси бронювання ТЦК та СП військовозобов'язані

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Термінова новина

17:17 У Харкові пролунав вибух — що відомо

17:15 У НАТО прокоментували порушення повітряного простору Румунії російським дроном

17:13 У Міноборони Румунії відреагували на порушення кордону російським безпілотником

17:10 Паралімпійські ігри — Зеленський відреагував на нові здобутки українських атлетів

16:53 Окупанти скинули вибухівки з дрона на маршрутку в Херсоні — є поранені

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік - 80x80

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік

16:50 У КМДА заявили, що вибух у Голосіївському районі не пов'язаний із газом

16:45 Прогноз погоди в Одесі — синоптики попереджають про останні сонячні дні

16:34 Оновлення даних в ТЦК — за що можна отримати штраф і як його уникнути

16:17 На Одещині оголосили тендер на ремонт школи за понад 32 мільйони гривень

16:07 На сході Латвії розбився російський бойовий дрон — реакція уряду країни

Термінова новина

17:17 У Харкові пролунав вибух — що відомо

17:15 У НАТО прокоментували порушення повітряного простору Румунії російським дроном

17:13 У Міноборони Румунії відреагували на порушення кордону російським безпілотником

17:10 Паралімпійські ігри — Зеленський відреагував на нові здобутки українських атлетів

16:53 Окупанти скинули вибухівки з дрона на маршрутку в Херсоні — є поранені

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік - 80x80

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік

16:50 У КМДА заявили, що вибух у Голосіївському районі не пов'язаний із газом

16:45 Прогноз погоди в Одесі — синоптики попереджають про останні сонячні дні

16:34 Оновлення даних в ТЦК — за що можна отримати штраф і як його уникнути

16:17 На Одещині оголосили тендер на ремонт школи за понад 32 мільйони гривень

16:07 На сході Латвії розбився російський бойовий дрон — реакція уряду країни

Ексклюзив

06:23 Гроші знайшлися — чому Рада відмовилася підвищувати податки та чиїм коштом фінансуватимуть армію

6 вересня 2024

20:09 Доля казкового тунелю в Одесі — який він має вигляд сьогодні

17:27 Причини мовних скандалів в Одесі — думка містян

5 вересня 2024

18:33 Донатять, але не всі й не завжди — кого найчастіше підтримують одесити

4 вересня 2024
Ексклюзив

18:41 Україна може залишитися без свіжих овочів та фруктів вже цієї зими — відома причина

06:40 Скільки коштує 1 кг чормету — ціни на брухт в Україні у вересні

06:30 В Україні почали зростати ціни на соняшник — скільки коштує 1 тонна зерна у вересні

3 вересня 2024
Ексклюзив

19:27 Воюй або працюй — хто може претендувати на економічне бронювання

Новина з фото

06:56 Перевіряємо гаманці — ТОП-15 цінних монет України

06:40 В Україні стрімко зростають ціни на дорогоцінні метали — скільки коштує 1 г золота у вересні

Text

12:38 У Третій штурмовій розкрили секрет ефективності свого підрозділу

7 вересня 2024
Text

22:15 Республіканець Креншоу розкрив плани Трампа щодо України у разі його перемоги на виборах

Text

19:57 США дозволять удари далекобійною зброєю по Росії — конгресмени склали лист

Text

13:25 Табах заявив, що в України вкрали 9 млрд доларів на зброю

Text

13:14 Експерт оцінив перебіг операції ЗСУ в Курській області та назвав ймовірні наслідки

Text

10:02 Табах пояснив, чи матиме Росія вплив на вибори президента США

6 вересня 2024
Text

21:00 Як зростання курсу долара у 2024 році вплине на українців — розслідування "Наша Справа"

Text

17:50 Прощання із загиблою сім'єю у Львові та розстріл українських полонених — ефір Вечір.LIVE

Text

14:25 В Україні за 2,5 роки сталося понад 80 тисяч випадків СЗЧ, — нардеп

Text

13:03 Нардеп пояснив, як карають бійців, які самовільно залишили свою частину

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:10 Пенсії підвищать у вересні — хто з українців отримає на 450 грн більше

4 вересня 2024

07:30 Бізнес може бронювати працівників, але є нюанси — за яких умов можуть лишити бронювання

29 серпня 2024

09:31 Зінченко дізнався, у якому клубі проведе наступний сезон — це не Арсенал

12:22 Операція ЗСУ у Курській області виявилась невдалою, під загрозою Покровськ, — Forbes

30 серпня 2024

08:31 Шахтар замінить Пушича відомим тренером — про кого йдеться

4 вересня 2024
Новина з відео

21:39 Українців жорстко каратимуть за відмову ТЦК пред'являти ВОД — що загрожує

28 серпня 2024

10:31 З осені повістки вручатимуть по-новому — що зміниться у мобілізації

29 серпня 2024

03:20 "Азов" пропонує роботу водіям з правами категорії С та СЕ — які умови та вимоги

28 серпня 2024

09:31 Шапаренко піде з Динамо до кінця трансферного вікна — відомо, де гратиме українець

6 вересня 2024

06:45 Тест з ПДР — вкажіть черговість проїзду авто на перехресті за 30 секунд