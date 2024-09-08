Економічне бронювання: чи зможуть обрані уникнути служби?

Представники ТЦК перевіряють дані у чоловіка. Фото: Радіо Свобода

В умовах війни Україна шукає способи підтримки фронту та економіки одночасно. Одним з таких механізмів є економічне бронювання, однак сума "податку", яку запропонувала держава чимала понад шість тисяч гривень на місяць.

Про це журналістам Новини.LIVE розповів заступник голови комітету Верховної Ради з питань правової політики Павло Павліш.

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Уряд пропонує щомісячні відрахування з працевлаштованих військовозобов'язаних у розмірі — 6 500 грн. Для багатьох це становить майже третину від середньої зарплатні по країні, що робить бронювання недоступним для широкого кола підприємців. Однак Павло Павліш наголошує на важливості балансу між військовими та економічними зобов'язаннями. За його словами, розподіл суспільства за економічними ознаками неприпустимий.

"У нас є фронт, і в нас є економіка, яка цей фронт повинна забезпечувати. Одне без іншого просто неможливо", — зазначає він.

Нардеп також підкреслив, що кожна людина, яка не здатна служити зі зброєю в руках, повинна докладати максимум зусиль для підтримки тих, хто захищає країну. Механізм бронювання саме і покликаний дати таку можливість.

Фронт тримається коштом податків

Особливу увагу варто приділити й тому, що кошти від міжнародних партнерів не спрямовуються на утримання українських військових. Вся підтримка армії здійснюється коштом податків та внесків вітчизняних підприємців.

"Ми бачимо, що на третій рік війни нам треба, щоб працювала економіка і підприємства. Тому я думаю, що про економічне бронювання треба вже не говорити, а ухвалювати його", — підсумовує Павліш.

На його думку, швидке ухвалення економічного бронювання дасть змогу підприємцям "видихнути" та продовжувати роботу, не боячись, що завтра робітник може не вийти на своє місце через мобілізацію. Таким чином, українська економіка та бюджет будуть поповнюватися й надалі.