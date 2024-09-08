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Пішов з життя Валерій Бассель — він був актором Одеського академічного театру ляльок

8 вересня 2024 14:59
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Помер заслужений артист України Валерій Бассель
Артист та режисер Валерій Бассель. Фото: Одеське життя
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Сьогодні стало відомо про смерть видатного актора та режисера Валерія Басселя, який став легендою театральної Одеси. Він помер на 85-му році життя.

Про це у неділю, 8 вересня, повідомили на сторінці у Facebook Одеського театру ляльок.

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Повідомлення про смерть актора. Фото: скриншот

"З глибоким сумом повідомляємо, що сьогодні пішов із життя Валерій Михайлович Бассель, заслужений артист України, актор, режисер, педагог, неповторна творча особистість, гуру нашого театру", — йдеться у повідомленні.

Пішов з життя Валерій Бассель — він був актором Одеського академічного театру ляльок - фото 2
Валерій Бассель під час вистави. Фото: Одеський театр ляльок

Життя Басселя

Валерій Бассель народився у Москві в 1939 році, і його шлях в театрі розпочався ще зі шкільних років. Він здобув акторську освіту, після чого працював у різних театрах. Крім театру, Валерій Бассель знявся у понад 50 фільмах, зокрема таких відомих стрічках, як "Місце зустрічі змінити не можна", "Зелений фургон" та "Гамбрінус".

Бассель і Одеса

Згодом Валерій Бассель переїхав до Одеси, де завоював серця місцевих глядачів завдяки своїм роботам у Одеському драматичному театрі ім. А. Іванова.  У 90-х роках він активно співпрацював з одеським телебаченням, був залучений до театру поезії та драми Аркадія Словесника та заснував свій власний театр "Суєта суєт", де проявив себе як талановитий режисер.

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