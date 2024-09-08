Умер заслуженный артист Украины Валерий Бассель

Ушел из жизни Валерий Бассель — он был актером Одесского академического театра кукол
Сегодня стало известно о смерти выдающегося актера и режиссера Валерия Басселя, ставшего легендой театральной Одессы. Он умер на 85-м году жизни.
Об этом в воскресенье, 8 сентября, сообщили на странице Facebook Одесского театра кукол.
"С глубокой грустью сообщаем, что сегодня ушел из жизни Валерий Михайлович Бассель, заслуженный артист Украины, актер, режиссер, педагог, неповторимая творческая личность, гуру нашего театра", — говорится в сообщении.
Жизнь Басселя
Валерий Бассель родился в Москве в 1939 году и его путь в театре начался еще со школьных лет. Он получил актерское образование, после чего работал в разных театрах. Кроме театра, Валерий Бассель снялся в более чем 50 фильмах, в том числе таких известных лентах, как "Место встречи изменить нельзя", "Зеленый фургон" и "Гамбринус".
Бассель и Одесса
Затем Валерий Бассель переехал в Одессу, где завоевал сердца местных зрителей благодаря своим работам в Одесском драматическом театре им. А. Иванова. В 90-х годах он активно сотрудничал с одесским телевидением, был привлечен в театр поэзии и драмы Аркадия Словесника и основал свой собственный театр "Суета сует", где проявил себя как талантливый режиссер.
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