Умер заслуженный артист Украины Валерий Бассель

Артист и режиссер Валерий Бассель. Фото: Одесская жизнь

Сегодня стало известно о смерти выдающегося актера и режиссера Валерия Басселя, ставшего легендой театральной Одессы. Он умер на 85-м году жизни.

Об этом в воскресенье, 8 сентября, сообщили на странице Facebook Одесского театра кукол.

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"С глубокой грустью сообщаем, что сегодня ушел из жизни Валерий Михайлович Бассель, заслуженный артист Украины, актер, режиссер, педагог, неповторимая творческая личность, гуру нашего театра", — говорится в сообщении.

Валерий Бассель во время представления. Фото: Одесский театр кукол

Жизнь Басселя

Валерий Бассель родился в Москве в 1939 году и его путь в театре начался еще со школьных лет. Он получил актерское образование, после чего работал в разных театрах. Кроме театра, Валерий Бассель снялся в более чем 50 фильмах, в том числе таких известных лентах, как "Место встречи изменить нельзя", "Зеленый фургон" и "Гамбринус".

Бассель и Одесса

Затем Валерий Бассель переехал в Одессу, где завоевал сердца местных зрителей благодаря своим работам в Одесском драматическом театре им. А. Иванова. В 90-х годах он активно сотрудничал с одесским телевидением, был привлечен в театр поэзии и драмы Аркадия Словесника и основал свой собственный театр "Суета сует", где проявил себя как талантливый режиссер.