Смертельная авария в Великодолинском: водитель погиб, сын госпитализирован

Машина врезалась в дерево. Фото: Нацполиция

В селе Великодолинское, что в Одесской области, произошла смертельная авария. Погиб 39-летний водитель автомобиля, а его 11-летний сын получил телесные повреждения и госпитализирован.

Об этом в воскресенье, 8 сентября, сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

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По предварительным данным, мужчина, двигаясь на легковом автомобиле марки Toyota Corolla, не справился с управлением. Автомобиль съехал с дороги и столкнулся с деревом. В результате столкновения водитель погиб на месте происшествия. Его 11-летний сын получил разные телесные повреждения и был доставлен в больницу.

Детали ДТП выясняются

На месте ДТП работала следственно-оперативная группа и группа реагирования патрульной полиции. Следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины, предусматривающий наказание за нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть или тяжкие телесные повреждения. Транспортное средство помещено на арестплощадку, и будет проведен ряд судебных экспертиз. Следствие продолжается и устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Правоохранители трудятся на месте ДТП. Фото: Нацполиция

Полиция призывает водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, чтобы избежать подобных трагедий и обеспечить безопасность на дороге.