Киев, Одесса и Харьков могут остаться без света до 16 часов в сутки этой зимой.

Энергетики работают над восстановлением оборудования после очередного удара. Фото иллюстративное: ДТЭК

Этой зимой Одесса может стать жертвой длительных отключений электроэнергии, света, вероятно, не будет до 16 часов в сутки. Это связано с тем, что город почти не имеет своей генерации.

Об этом в воскресенье, 8 сентября, в интервью ТСН рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

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В Одессе самая сложная ситуация

По его словам, в Одессе ситуация самая сложная. В настоящее время осуществляется установка новых генерирующих мощностей, которые должны обеспечить водоснабжение и частично теплоснабжение, и неизвестно успеют ли до зимы.

"В Одессе генерации собственной почти нет. Там сейчас устанавливаются генерирующие мощности, которые, дай Бог, прикроют водоснабжение. Это будет очень хорошо, если они успеют запустить то, что должно закрыть водоснабжение и хотя бы половину теплоснабжения на город. Потому что это критически важные вещи", — отметил эксперт.

Какие еще города в зоне риска

"В Украине есть несколько слабых мест в энергосистеме, и сейчас Киев, Одесса и Харьков – это самые плохие из них", — пояснил Харченко.

Он говорит, что Харьков, в частности, сталкивается с большими рисками из-за военных угроз. Подстанции и генерирующие мощности могут быть уничтожены в любой момент, что создает критическую ситуацию с энергоснабжением. Киев тоже сталкивается с серьезными проблемами. Городу не хватает от 700 до 900 МВт мощности в зимний период, которые нужно снабжать извне.

Харченко призвал украинцев подготовиться к возможным перебоям в энергоснабжении, ведь ситуация может обостриться с приближающимися холодами.