Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Одеса може залишитися без світла до 16 годин на добу цієї зими arrow

Одеса може залишитися без світла до 16 годин на добу цієї зими

8 вересня 2024 13:27
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Київ, Одеса та Харків можуть залишитися без світла до 16 годин на добу цієї зими
Енергетики працюють над відновлення обладнання після чергового удару. Фото ілюстративне: ДТЕК
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Цієї зими Одеса може стати жертвою тривалих відключень електроенергії, світла ймовірно не буде до 16 годин на добу. Це пов'язано з тим, що місто майже немає своєї генерації.

Про це у неділю, 8 вересня, в інтерв'ю ТСН розповів директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

Читайте також:

В Одесі найскладніша ситуація 

За його словами в Одесі ситуація найскладніша. Наразі здійснюється встановлення нових генеруючих потужностей, які повинні забезпечити водопостачання і частково теплопостачання, та не відомо чи встигнуть до зими.

"В Одесі генерації власної майже нема. Там зараз встановлюються генеруючі потужності, які, дай Боже, прикриють водопостачання. Це буде дуже добре, якщо вони встигнуть запустити те, що має закрити водопостачання і хоча б половину теплопостачання на місто. Бо це критично важливі речі", — зазначив експерт.

Які ще міста в зоні ризику

"В Україні є кілька слабких місць в енергосистемі, і наразі Київ, Одеса і Харків – це найгірші з них", – пояснив Харченко.

Він каже, що Харків, зокрема, стикається з великими ризиками через військові загрози. Підстанції та генеруючі потужності можуть бути знищені будь-якої миті, що створює критичну ситуацію з енергопостачанням. Київ також стикається з серйозними проблемами. Місту не вистачає від 700 до 900 МВт потужності в зимовий період, які потрібно постачати ззовні. 

Харченко закликав українців підготуватися до можливих перебоїв в енергопостачанні, адже ситуація може загостритися з наближенням холодів.

Також важливі новини дня по темі:

Одеса Міненерго Одеська область Укренерго Одеська ОДА Новини Одеси ДТЕК відключення світла світло

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

13:44 Сибіга закликав партнерів дозволити завдавати удари по військових цілях на території РФ

13:43 Рух "Спротив" збирає дані на організаторів фейкових виборів у Криму

13:42 Збірна України у кризі — хто може замінити Реброва

13:35 Кількість загиблих через ракетний удар по Полтаві збільшилася до 58, — ОВА

13:34 Іранський депутат підтвердив передачу Росії ракет — влада намагається заперечувати

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік - 80x80

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік

13:27 Одеса може залишитися без світла до 16 годин на добу цієї зими

13:24 У Тернопільському ТЦК п'яний чоловік влаштував конфлікт — подробиці

13:22 ЗСУ за тиждень знищили майже 9 тисяч окупантів — деталі від Сухопутних військ

13:20 Партизани АТЕШ знайшли пункт ремонту техніки окупантів у Донецьку

13:04 У Нацгвардії розповіли про спроби окупантів просунутися на Харківщині

13:44 Сибіга закликав партнерів дозволити завдавати удари по військових цілях на території РФ

13:43 Рух "Спротив" збирає дані на організаторів фейкових виборів у Криму

13:42 Збірна України у кризі — хто може замінити Реброва

13:35 Кількість загиблих через ракетний удар по Полтаві збільшилася до 58, — ОВА

13:34 Іранський депутат підтвердив передачу Росії ракет — влада намагається заперечувати

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік - 80x80

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік

13:27 Одеса може залишитися без світла до 16 годин на добу цієї зими

13:24 У Тернопільському ТЦК п'яний чоловік влаштував конфлікт — подробиці

13:22 ЗСУ за тиждень знищили майже 9 тисяч окупантів — деталі від Сухопутних військ

13:20 Партизани АТЕШ знайшли пункт ремонту техніки окупантів у Донецьку

13:04 У Нацгвардії розповіли про спроби окупантів просунутися на Харківщині

Ексклюзив

06:23 Гроші знайшлися — чому Рада відмовилася підвищувати податки та чиїм коштом фінансуватимуть армію

6 вересня 2024

20:09 Доля казкового тунелю в Одесі — який він має вигляд сьогодні

17:27 Причини мовних скандалів в Одесі — думка містян

5 вересня 2024

18:33 Донатять, але не всі й не завжди — кого найчастіше підтримують одесити

4 вересня 2024
Ексклюзив

18:41 Україна може залишитися без свіжих овочів та фруктів вже цієї зими — відома причина

06:40 Скільки коштує 1 кг чормету — ціни на брухт в Україні у вересні

06:30 В Україні почали зростати ціни на соняшник — скільки коштує 1 тонна зерна у вересні

3 вересня 2024
Ексклюзив

19:27 Воюй або працюй — хто може претендувати на економічне бронювання

Новина з фото

06:56 Перевіряємо гаманці — ТОП-15 цінних монет України

06:40 В Україні стрімко зростають ціни на дорогоцінні метали — скільки коштує 1 г золота у вересні

Text

12:38 У Третій штурмовій розкрили секрет ефективності свого підрозділу

7 вересня 2024
Text

22:15 Республіканець Креншоу розкрив плани Трампа щодо України у разі його перемоги на виборах

Text

19:57 США дозволять удари далекобійною зброєю по Росії — конгресмени склали лист

Text

13:25 Табах заявив, що в України вкрали 9 млрд доларів на зброю

Text

13:14 Експерт оцінив перебіг операції ЗСУ в Курській області та назвав ймовірні наслідки

Text

10:02 Табах пояснив, чи матиме Росія вплив на вибори президента США

6 вересня 2024
Text

21:00 Як зростання курсу долара у 2024 році вплине на українців — розслідування "Наша Справа"

Text

17:50 Прощання із загиблою сім'єю у Львові та розстріл українських полонених — ефір Вечір.LIVE

Text

14:25 В Україні за 2,5 роки сталося понад 80 тисяч випадків СЗЧ, — нардеп

Text

13:03 Нардеп пояснив, як карають бійців, які самовільно залишили свою частину

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:10 Пенсії підвищать у вересні — хто з українців отримає на 450 грн більше

4 вересня 2024

07:30 Бізнес може бронювати працівників, але є нюанси — за яких умов можуть лишити бронювання

29 серпня 2024

09:31 Зінченко дізнався, у якому клубі проведе наступний сезон — це не Арсенал

12:22 Операція ЗСУ у Курській області виявилась невдалою, під загрозою Покровськ, — Forbes

30 серпня 2024

08:31 Шахтар замінить Пушича відомим тренером — про кого йдеться

4 вересня 2024
Новина з відео

21:39 Українців жорстко каратимуть за відмову ТЦК пред'являти ВОД — що загрожує

28 серпня 2024

10:31 З осені повістки вручатимуть по-новому — що зміниться у мобілізації

29 серпня 2024

03:20 "Азов" пропонує роботу водіям з правами категорії С та СЕ — які умови та вимоги

28 серпня 2024

09:31 Шапаренко піде з Динамо до кінця трансферного вікна — відомо, де гратиме українець

27 серпня 2024

02:34 Кому з українців доступна військова служба за місцем проживання — нові норми