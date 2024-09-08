Київ, Одеса та Харків можуть залишитися без світла до 16 годин на добу цієї зими

Енергетики працюють над відновлення обладнання після чергового удару. Фото ілюстративне: ДТЕК

Цієї зими Одеса може стати жертвою тривалих відключень електроенергії, світла ймовірно не буде до 16 годин на добу. Це пов'язано з тим, що місто майже немає своєї генерації.

Про це у неділю, 8 вересня, в інтерв'ю ТСН розповів директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

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В Одесі найскладніша ситуація

За його словами в Одесі ситуація найскладніша. Наразі здійснюється встановлення нових генеруючих потужностей, які повинні забезпечити водопостачання і частково теплопостачання, та не відомо чи встигнуть до зими.

"В Одесі генерації власної майже нема. Там зараз встановлюються генеруючі потужності, які, дай Боже, прикриють водопостачання. Це буде дуже добре, якщо вони встигнуть запустити те, що має закрити водопостачання і хоча б половину теплопостачання на місто. Бо це критично важливі речі", — зазначив експерт.

Які ще міста в зоні ризику

"В Україні є кілька слабких місць в енергосистемі, і наразі Київ, Одеса і Харків – це найгірші з них", – пояснив Харченко.

Він каже, що Харків, зокрема, стикається з великими ризиками через військові загрози. Підстанції та генеруючі потужності можуть бути знищені будь-якої миті, що створює критичну ситуацію з енергопостачанням. Київ також стикається з серйозними проблемами. Місту не вистачає від 700 до 900 МВт потужності в зимовий період, які потрібно постачати ззовні.

Харченко закликав українців підготуватися до можливих перебоїв в енергопостачанні, адже ситуація може загостритися з наближенням холодів.