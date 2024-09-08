Смертельна аварія в Великодолинському: водій загинув, син госпіталізований

Машина врізалась в дерево. Фото: Нацполіція

В селі Великодолинське, що на Одещині, сталася смертельна аварія. Загинув 39-річний водій автомобіля, а його 11-річний син отримав тілесні ушкодження і був госпіталізований.

Про це у неділю, 8 вересня, повідомили в Головному управління Національної поліції в Одеській області.

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За попередніми даними, чоловік, рухаючись на легковому автомобілі марки Toyota Corolla, не впорався із керуванням. Автомобіль зʼїхав з дороги і зіштовхнувся з деревом. Унаслідок зіткнення водій загинув на місці події. Його 11-річний син отримав різні тілесні ушкодження і був доставлений до лікарні.

Деталі ДТП з'ясовуються

На місці ДТП працювали слідчо-оперативна група та група реагування патрульної поліції. Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України, що передбачає покарання за порушення правил безпеки дорожнього руху, які спричинили смерть або тяжкі тілесні ушкодження. Транспортний засіб поміщено на арештмайданчик і буде проведено низку судових експертиз. Слідство триває і встановлюються всі обставини події.

Правоохоронці працюють на місці ДТП. Фото: Нацполіція

Поліція закликає водіїв неухильно дотримуватись правил дорожнього руху, щоб уникнути подібних трагедій та забезпечити безпеку на дорозі.