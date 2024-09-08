В Одессе переулок переименовали в честь Владимира Чеховского

2-й переулок Александра Невского. Фото: скриншот из google.maps

В Одессе переименован 2-й переулок Александра Невского в Киевском районе в честь Владимира Чеховского, украинского общественного и политического деятеля. Он был казнен в ноябре 1937 года в урочище Сандармох за свою проукраинскую позицию.

Об этом в воскресенье, 9 сентября, сообщила пресс-служба Одесского городского совета.

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Владимир Чеховский. Фото: ОМР

Чем известен Владимир Чеховский

Владимир Чеховский был активным участником украинского национального движения, а также главой Совета министров и министром иностранных дел Украинской Народной Республики. Именно во время его премьерства 22 января 1919 года был провозглашен Универсал об объединении УНР и ЗУНР в соборную Украину.

Чеховский и Одесса

Чеховский, кроме политической деятельности, профессор Киевской духовной семинарии и учитель в Одессе, где он поселился в 1907 году. Он также работал редактором газеты "Украинское слово", что отражало его приверженность национальной идее. После революции Чеховский продолжал свою политическую деятельность, занимая важные государственные должности вплоть до своего ареста в 1929 году.