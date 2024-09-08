В Одесі провулок перейменували на честь Володимира Чехівського

2-й провулок Олександра Невського. Фото: скриншот з google.maps

В Одесі перейменовано 2-й провулок Олександра Невського в Київському районі на честь Володимира Чехівського, українського громадського і політичного діяча. Він був страчений у листопаді 1937 року в урочищі Сандармох за свою проукраїнську позицію.

Про це у неділю, 9 вересня, повідомила пресслужба Одеської міської ради.

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Володимир Чехівський. Фото: ОМР

Чим відомий Володимир Чехівський

Володимир Чехівський був активним учасником українського національного руху, а також головою Ради міністрів і міністром закордонних справ Української Народної Республіки. Саме під час його прем'єрства 22 січня 1919 року було проголошено Універсал про об'єднання УНР і ЗУНР в соборну Україну.

Чехівський і Одеса

Чехівський, окрім політичної діяльності, був професором Київської духовної семінарії та вчителем в Одесі, де він оселився у 1907 році. Він також працював редактором газети "Українське слово", що відображало його відданість національній ідеї. Після революції Чехівський продовжував свою політичну діяльність, займаючи важливі державні посади, аж до свого арешту в 1929 році.