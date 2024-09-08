Экономическое бронирование: смогут ли избранные избежать службы?

Представители ТЦК проверяют данные у мужчины. Фото: Радио Свобода

В условиях войны Украина ищет способы поддержки фронта и экономики одновременно. Одним из таких механизмов является экономическое бронирование, однако сумма "налога", которую предложило государство немалое свыше шести тысяч гривен в месяц.

Об этом журналистам Новини.LIVE рассказал заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Павел Павлиш.

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Правительство предлагает ежемесячные отчисления из трудоустроенных военнообязанных в размере 6 500 грн. Для многих это составляет почти треть от средней зарплаты по стране, что делает бронирование недоступным широкому кругу предпринимателей. Однако Павел Павлиш отмечает важность баланса между военными и экономическими обязательствами. По его словам, распределение общества по экономическим признакам недопустимо.

"У нас есть фронт, и у нас есть экономика, которая этот фронт должна обеспечивать. Одно без другого просто невозможно", — отмечает он.

Нардеп также подчеркнул, что каждый человек, не способный служить с оружием в руках, должен прилагать максимум усилий для поддержки тех, кто защищает страну. Механизм бронирования как раз и призван дать такую возможность.

Фронт держится на средства налогов

Особое внимание следует уделить и тому, что средства от международных партнеров не направляются на содержание украинских военных. Вся поддержка армии осуществляется за счет налогов и взносов отечественных предпринимателей.

"Мы видим, что на третий год войны нам нужно, чтобы работала экономика и предприятия. Поэтому я думаю, что об экономическом бронировании нужно уже не говорить, а принимать его", — заключает Павлиш.

По его мнению, такое скорейшее принятие экономического бронирования позволит предпринимателям "выдохнуть" и продолжать работу, не опасаясь, что завтра рабочий может не выйти на свое место из-за мобилизации. Таким образом, украинская экономика и бюджет будут пополняться и дальше.