Прогноз погоди в Одесі та Одеській області на 9 вересня

Прогноз погоди в Одесі — синоптики попереджають про останні сонячні дні
Погода в Одесі завтра, 9 вересня, буде весь день спекотною. В місті небо — похмурим, але без опадів. Температура повітря вдень підвищиться до +24 °C. На Одещині погодні умови сприятимуть дуже низькій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Погода в Одесі 9 вересня
Ніч: вночі без опадів. Температура становитиме +19 °C. Вітер південний, 7 м/с.
Ранок: зранку теж без опадів. Температура становитиме +19 °C. Вітер північний, 3 м/с.
День: вдень в Одесі зберігатиметься сонячна погода. Температура становитиме +24 °C. Вітер північний, 2 м/с.
Вечір: на вечір опадів теж не передбачається. Температура повітря буде +24 °C. Вітер східний, 4 м/с.
Тривалість дня: 12 год. 52 хв.
Схід — 06:27.
Захід — 19:20.
Погода в Одеській області 9 вересня
- Мінлива хмарність.
- Без опадів.
- Північно-східний 5-10 м/с.
- Температура вночі +16...+21 °C, вдень +25...+27 °C.
- На автошляхах області видимість добра.
Погода в Україні 9 вересня
В Україні у понеділок, 9 вересня, очікується загалом тепла погода. Максимальна температура повітря сягатиме +28 °C, на сході та південному сході подекуди до +29 °C.
На заході прогнозують місцями пониження температури на кілька градусів, однак вдень повітря все ж прогріється до +25 °C і навіть вище.
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