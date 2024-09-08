Прогноз погоди в Одесі та Одеській області на 9 вересня

Люди гуляють містом. Фото: Новини.LIVE

Погода в Одесі завтра, 9 вересня, буде весь день спекотною. В місті небо — похмурим, але без опадів. Температура повітря вдень підвищиться до +24 °C. На Одещині погодні умови сприятимуть дуже низькій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Читайте також:

Погода в Одесі 9 вересня

Ніч: вночі без опадів. Температура становитиме +19 °C. Вітер південний, 7 м/с.

Ранок: зранку теж без опадів. Температура становитиме +19 °C. Вітер північний, 3 м/с.

День: вдень в Одесі зберігатиметься сонячна погода. Температура становитиме +24 °C. Вітер північний, 2 м/с.

Вечір: на вечір опадів теж не передбачається. Температура повітря буде +24 °C. Вітер східний, 4 м/с.

Тривалість дня: 12 год. 52 хв.

Схід — 06:27.

Захід — 19:20.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області 9 вересня

Мінлива хмарність.

Без опадів.

Північно-східний 5-10 м/с.

Температура вночі +16...+21 °C, вдень +25...+27 °C.

На автошляхах області видимість добра.

Детальний прогноз погоди в Одеській області Фото: скриншот

Погода в Україні 9 вересня

В Україні у понеділок, 9 вересня, очікується загалом тепла погода. Максимальна температура повітря сягатиме +28 °C, на сході та південному сході подекуди до +29 °C.

На заході прогнозують місцями пониження температури на кілька градусів, однак вдень повітря все ж прогріється до +25 °C і навіть вище.