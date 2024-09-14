Пробки на трассе Одесса-Рени сегодня вечером, 14 сентября

Трасса Одесса-Рени в сторону границ. Фото: скриншот

Вечером 14 сентября на трассе Одесса-Рени наблюдаются локальные пробки в направлении границы с Молдовой и Румынией. Несмотря на то, что их размеры пока незначительны, водителям следует быть готовыми к возможным задержкам в движении. Также фиксируются очереди в некоторых пограничных пунктах пропуска Одесской области.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб сервиса Google Maps.

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Пробки в направлении Паланки

В сторону Паланки есть небольшое скопление автотранспорта, которое наблюдается на выезде из Одессы в Маяках и перед КПП, расположенном в пределах Нижнеднестровского национального природного парка, там очередь достигает менее полукилометра. Этот участок на картах обозначен желтым цветом. Перед самым пунктом небольшая очередь.

Дорога в Паланку. Фото: скриншот

Очереди на КПП "Старокозачье — Тудора"

На пункте пропуска "Старокозачье — Тудора" тоже очереди на пересечение границы. На картах этот участок оранжевый, свидетельствующий об затрудненном движении.

Дорога к Старокозачьему. Фото: скриншот

Пробки в направлении Орловки

На международной трассе М-15 на юге Одесской области зафиксировано скопление машин возле Татарбунаров и Измаила и одноименного села Орловка. Однако следует отметить, что размер этой пробки существенно не влияет на трафик.

Дорога в Орловку. Фото: скриншот

Очереди на КПП "Рени — Джюрджюлешть"

На пункте пропуска "Рени — Джюрджюлешть", расположенном в одноименном городе, очереди на пересечение границы не зафиксированы. Однако есть пробка на въезд в Украину. На картах этот участок обозначен красным цветом.