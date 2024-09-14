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Поторопитесь с выездом за границу — ситуация на трассе Одесса-Рени усложняется ежеминутно

14 сентября 2024 10:17
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Пробки на трассе Одесса-Рени сегодня утром, 14 сентября
Трасса Одесса — Рени. Фото: скриншот
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Утром 14 сентября на трассе Одесса — Рени наблюдаются локальные пробки в направлении границы с Молдовой. Несмотря на то, что их размеры пока остаются незначительными, водителям стоит быть готовыми к возможным задержкам в движении. Также фиксируются очереди на некоторых пограничных пунктах пропуска Одесской области.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб сервиса Google Maps.

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Пробки в направлении Паланки

Сейчас в сторону Паланки есть небольшое скопление автотранспорта, которое наблюдается в Маяках и перед КПП, расположенном в пределах Нижнеднестровского национального природного парка, там очередь достигает менее полукилометра. Этот участок на картах обозначен желтым цветом. Перед самым пунктом небольшая очередь.

Движение по трассе Одесса-Рени осложняется каждую минуту - какая ситуация сегодня утром - фото 1
Дорога в Паланку. Фото: скриншот

Очереди на КПП "Старокозачье — Тудора"

На пункте пропуска "Старокозачье — Тудора" тоже очереди на пересечение границы. На картах этот участок оранжевый, свидетельствующий об затрудненном движении.

Поспешите с выездом за границу - ситуация на трассе Одесса-Рени усложняется - фото 2
Дорога к Старокозачьему. Фото: скриншот

Пробки в направлении Орловки

На международной трассе М-15 на юге Одесской области зафиксировано скопление машин у Татарбунаров и Измаила. Однако следует отметить, что размер этой пробки существенно не влияет на трафик.

Пробки в направлении Орловки 28 июля
Дорога в Орловку. Фото: скриншот

Очереди на КПП "Рени — Джюрджюлешть"

На пункте пропуска "Рени — Джюрджюлешть", расположенном в одноименном городе, очереди на пересечение границы не зафиксированы. Однако есть пробка на въезд в Украину. На картах этот участок обозначен красным цветом.

Поторопитесь с выездом за границу — ситуация на трассе Одесса-Рени усложняется ежеминутно - фото 4
Дорога на Рени. Фото: скриншот

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