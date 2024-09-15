Взрывы в Одесской области: российские войска атаковали баллистическими ракетами

Запуск баллистической ракеты. Фото: скриншот

Вечером 14 сентября российские оккупационные войска выпустили две баллистические ракеты "Искандер-М" с территории оккупированного Крыма по Одесской области. Повреждена инфраструктура, есть погибшие.

Об этом в воскресенье, 15 сентября, сообщили в Воздушных силах ВСУ.

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В результате российской ракетной атаки, вероятно с использованием запрещенной кассетной боевой части, по сообщениям ОВА, в пригороде Одессы повреждены жилые дома и хозяйственные постройки. Во время обследования территории спасатели обнаружили тела двух погибших: мужчину 1958 года рождения и женщину 1962 года рождения.

Разрушенный в результате взрыва дом. Фото: скриншот

Кроме того, пострадала и 65-летняя женщина, получившая осколочные ранения головы и правого тазобедренного сустава. Она была доставлена в больницу, где находится в средней степени тяжести.