Взрывы в Одесской области: российские войска атаковали баллистическими ракетами

Вечерние взрывы на Одесчине — стало известно, сколько ракет запустили оккупанты
Вечером 14 сентября российские оккупационные войска выпустили две баллистические ракеты "Искандер-М" с территории оккупированного Крыма по Одесской области. Повреждена инфраструктура, есть погибшие.
Об этом в воскресенье, 15 сентября, сообщили в Воздушных силах ВСУ.
Взрывы в Одесской области: что известно
В результате российской ракетной атаки, вероятно с использованием запрещенной кассетной боевой части, по сообщениям ОВА, в пригороде Одессы повреждены жилые дома и хозяйственные постройки. Во время обследования территории спасатели обнаружили тела двух погибших: мужчину 1958 года рождения и женщину 1962 года рождения.
Кроме того, пострадала и 65-летняя женщина, получившая осколочные ранения головы и правого тазобедренного сустава. Она была доставлена в больницу, где находится в средней степени тяжести.
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