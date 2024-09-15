Вибухи на Одещині: російські війська атакували балістичними ракетами

Запуск балістичної ракети. Фото: скриншот

Увечері 14 вересня російські окупаційні війська випустили дві балістичні ракети "Іскандер-М" з території окупованого Криму по Одещині. Пошкоджено інфраструктуру, є загиблі.

Про це у неділю, 15 вересня, повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Читайте також:

Допис Повітряних сил. Фото: скриншот

Вибухи на Одещині: що відомо

Унаслідок російської ракетної атаки, ймовірно з використанням забороненої касетної бойової частини, за повідомленнями ОВА, в передмісті Одеси пошкоджено житлові будинки та господарські споруди. Під час обстеження території рятувальники виявили тіла двох загиблих: чоловіка 1958 року народження та жінки 1962 року народження.

Зруйнований будинок унаслідок вибуху. Фото: скриншот

Крім того, постраждала й 65-річна жінка, яка отримала осколкові поранення голови та правого кульшового суглоба. Вона була доставлена до лікарні, де перебуває у стані середнього ступеня важкості.