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Мэр Черноморска показал последствия ночной атаки на город

15 сентября 2024 11:22
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Ночной обстрел Черноморской общины: погибли мирные жители, повреждены 20 домов
Поврежденные в результате атаки дома. Фото: скриншот
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Ночью в Черноморской громаде российские оккупанты нанесли ракетный удар с временно оккупированного Крыма, в результате чего погибли мирные жители. Повреждено не менее 20 домов.

Об этом в воскресенье, 15 сентября, сообщил мэр города Черноморск Василий Гуляев.

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В ночь на 15 сентября российская армия нанесла ракетный удар по Черноморской громаде, что привело к гибели мирных жителей. По словам мэра, повреждено около 20 жилых домов, однако точное количество пострадавших домов определит комиссия городского совета, работающая на месте трагедии.

"Погибли люди, и это еще раз подтверждает, с кем воюет российская армия — с мирными жителями, пенсионерами. Выражаю искренние соболезнования семьям погибших", — сказал Василий Гуляев.

По его словам, коммунальные предприятия уже приступили к восстановительным работам, несмотря на сильный ливень. Местные власти обещают оказать необходимую помощь жителям, которые потеряли свои дома или получили серьезные повреждения из-за обстрела.

Взрывы в Одесской области: что известно

Вчера около 22:00 российские оккупационные войска выпустили две баллистические ракеты "Искандер-М" в Одесской области. В результате российской ракетной атаки, вероятно с использованием запрещенной кассетной боевой части, повреждены жилые дома и хозяйственные постройки. Во время обследования территории спасатели обнаружили тела двух погибших: мужчины 1958 года рождения и женщины 1962 года рождения. Еще один человек пострадал.

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