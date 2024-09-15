Усложненное движение в Одессе из-за ливня: перекрыты несколько улиц

Автомобили на дороге. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Из-за мощного ливня движение транспорта в Одессе на нескольких ключевых улицах значительно усложнено. В частности, тяжелый проезд наблюдается на улицах Небесной сотни, Балковской и Евгения Чикаленко (ранее Ак. Уильямса).

Об этом сообщила пресс-служба Одесского городского совета.

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Ливень в Одессе

"Проезд по улицам Евгения Чикаленко и Ильфа и Петрова сейчас полностью перекрыт", — говорится в сообщении.

Аварийные бригады коммунальных служб дежурят на местах, чтобы помочь разрешить ситуацию. Водителям советуют быть особенно осторожными и, по возможности, избегать этих участков города.

Штормовое предупреждение в Одессе

Одесситов и гостей города призывают не покидать транспортные средства под деревьями и линиями электропередач. Сильный ветер может привести к падению веток и кабелей, поэтому передвижение под деревьями следует осуществлять с осторожностью.

Минная опасность

В связи со штормом в Черном море возрастает риск минной опасности. Высокая вероятность срыва морских мин с якорей и их прибивка к берегу, а также дрейфование вдоль побережья. Одесситов и гостей региона призывают избегать пляжных зон, поскольку возможен неконтролируемый взрыв мины. В случае обнаружения подозрительных предметов их нельзя трогать.

Экстренные службы помощи