Ускладнений рух в Одесі через зливу: перекриті кілька вулиць

Автомобілі на дорозі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Через потужну зливу рух транспорту в Одесі на кількох ключових вулицях значно ускладнений. Зокрема, важкий проїзд спостерігається на вулицях Небесної сотні, Балківській та Євгена Чикаленка (раніше Ак. Вільямса).

Про це повідомила пресслужба Одеської міської ради.

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Злива в Одесі

"Проїзд вулицями Євгена Чикаленка та Ільфа і Петрова наразі повністю перекрито", — йдеться у повідомленні.

Аварійні бригади комунальних служб чергують на місцях, щоб допомогти вирішити ситуацію. Водіям радять бути особливо обережними та за можливості уникати цих ділянок міста.

Штормове попередження в Одесі

Одеситів та гостей міста закликають сьогодні не залишати транспортні засоби під деревами та лініями електропередач. Сильний вітер може спричинити падіння гілок та кабелів, тому пересування під деревами варто здійснювати з обережністю.

Мінна небезпека

Через шторм у Чорному морі зростає ризик мінної небезпеки. Висока ймовірність зриву морських мін з якорів і їх прибиття до берега, а також дрейфування вздовж узбережжя. Одеситів та гостей регіону закликають уникати пляжних зон, оскільки можливі неконтрольовані вибухи мін. У разі виявлення підозрілих предметів їх не можна чіпати.

Екстрені служби допомоги