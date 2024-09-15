Російські ракетоносії з "Калібрами" на чергуванні в Чорному морі: загроза для Одеси

Ракетоносій на чергуванні. Фото ілюстративне: росЗМІ

Сім російських ракетоносіїв, оснащених крилатими ракетами "Калібр", зафіксовано в акваторії Чорного моря сьогодні, 15 вересня. Загроза ракетних ударів по Україні, зокрема Одеській області, є надзвичайно високою.

Про це у неділю, 15 вересня, повідомили у Військово-Морських силах Збройних сил України.

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Загальний залп крилатих ракет "Калібр" з цих суден може сягати до 48 одиниць. Окрім того, ще п’ять російських кораблів перебувають у Середземному морі, чотири з яких також є носіями крилатих ракет із загальним залпом до 24 ракет. Водночас в Азовському морі ворожі кораблі відсутні.

Які російські ракетоносії Україна потопила за час війни

Україна продовжує завдавати ударів по російському флоту. Військові успішно потопили кілька важливих кораблів РФ, зокрема:

Ракетний крейсер "Москва" (Проєкт 1164 "Атлант").

Флагман Чорноморського флоту РФ, уражений двома крилатими ракетами БРК "Нептун" в районі острова Зміїний 13 квітня 2022 року.

Малий ракетний корвет "Аскольд" (Проєкт 2280.0 "Каракурт").

Уражений крилатими ракетами SCALP-EG на суднобудівному заводі "Залів" у Керчі. Корабель був виведений з ладу 4 листопада 2023 року.

Ракетний катер Р-334 "Івановєц" (Проєкт 12411М).

Потоплений на озері Донузлав внаслідок атаки надводними безпілотними катерами-камікадзе 31 січня 2024 року.

Малий ракетний корвет "Серпухов" (Проєкт 2163.1 "Буян-М").

Виведений з ладу через пожежу, яка сталася внаслідок спецоперації ГУР МОУ на військово-морській базі в Балтійську, Калінінградської області 7 квітня 2024 року.

Підводний човен Б-237 "Ростов-на-Дону" (Проєкт 636.3 "Варшавянка").