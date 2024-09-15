Российские ракетоносители с "Калибрами" на чередовании в Черном море: угроза для Одессы

Ракетоноситель на дежурстве. Фото иллюстративное: росСМИ

Семь российских ракетоносителей, оснащенных крылатыми ракетами "Калибр", зафиксированы в акватории Черного моря сегодня, 15 сентября. Угроза ракетных ударов по Украине, в частности Одесской области, чрезвычайно высока.

Об этом в воскресенье, 15 сентября, сообщили в Военно-Морских силах Вооруженных сил Украины.

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Общий залп крылатых ракет "Калибр" с этих судов может достигать 48 единиц. Кроме того, еще пять российских кораблей находятся в Средиземном море, четыре из которых также являются носителями крылатых ракет с общим залпом до 24 ракет. В то же время в Азовском море вражеские корабли отсутствуют.

Какие российские ракетоносители Украина потопила за время войны

Украина продолжает наносить удары по российскому флоту. Военные успешно потопили несколько важных кораблей РФ, в частности:

Ракетный крейсер "Москва" (Проект 1164 "Атлант").

Флагман Черноморского флота РФ, пораженный двумя крылатыми ракетами БРК "Нептун" в районе острова Змеиный 13 апреля 2022 года.

Малый ракетный корвет "Аскольд" (Проект 2280.0 "Каракурт").

Поражён крылатыми ракетами SCALP-EG на судостроительном заводе "Залов" в Керчи. Корабль был выведен из строя 4 ноября 2023 года.

Ракетный катер Р-334 "Ивановец" (Проект 12411М).

Утопленный на озере Донузлав в результате атаки надводными беспилотными катерами-камикадзе 31 января 2024 года.

Малый ракетный корвет "Серпухов" (Проект 2163.1 "Буян-М").

Выведен из строя из-за пожара, который произошел в результате спецоперации ГУР МОУ на военно-морской базе в Балтийске, Калининградской области 7 апреля 2024 года.

Подлодка Б-237 "Ростов-на-Дону" (Проект 636.3 "Варшавянка").