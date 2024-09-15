Оккупанты атаковали Одесщину: двое погибших, начато расследование

Последствия ночной атаки на Одесчину — прокуратура начала расследование
Прокуратура начала досудебное расследование из-за ракетных ударов по Одесчине. В результате ночной атаки погибли два человека, значительные разрушения получила гражданская инфраструктура.
Об этом в воскресенье, 15 сентября, сообщила Одесская областная прокуратура.
Ракетный удар по Одесской области: последствия
По данным следствия, 14 сентября около 20:20 вооруженные силы РФ нанесли ракетные удары по гражданской и транспортной инфраструктуре Одесчины. В результате атаки погибли 62-летний мужчина и его 66-летняя жена, жители частного дома в Одесском районе. Еще одна женщина получила осколочные ранения и была госпитализирована.
Какие разрушения
Повреждены по меньшей мере 13 частных домах крыши, окна и фасады. Осмотр продолжается, полный список разрушений и повреждений еще устанавливается.
Что говорят военные
По данным военных, поражение было нанесено двумя баллистическими ракетами "Искандер-М". Обе ракеты имели кассетную боевую часть.
"Следовательно повреждено более десятка частных домов, хозяйственные сооружения, а также транспортная инфраструктура. В результате этого террористического удара погибли двое гражданских жителей", — сообщил спикер ОУВ Таврия Дмитрий Лиховой.
Прокуроры и следователи СБУ документируют это военное преступление.
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