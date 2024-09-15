Улицы Одессы превратились в реки

Одессу и пригород затапливает — некоторые улицы превратились в реки
Сильный ливень сегодня, 15 сентября, вызвал поднятие уровня воды на улицах Одессы, кое-где подтопления доходят до колен. Городские службы работают над ликвидацией последствий непогоды.
Об этом в воскресенье, 15 сентября, сообщает Одесский городской совет.
В Одессе сильный ливень
Местами подтопления достигают колен, что затрудняет движение транспорта и пешеходов. Самые большие проблемы наблюдаются на низменных участках города.
Так, по сообщениям городского совета подтоплены следующие улицы:
- проспект Небесной сотни
- ул. Балковская
- ул. Евгения Чикаленко (Ак. Уильямса)
- ул. Ильфа и Петрова — нет проезда
- ул. Ак. Глушко – подтоплено, движение затруднено
- ул. Химический рог Промышленной — подтоплено, движение затруднено
- ул. Инглезе — подтоплено, движение затруднено
- ул. Варненская — движение затруднено
- ул. Церковный угол ул. Атамана Чепиги — движение усложнено
- ул. Приморский угол Газового переулка — движение усложнено
- 5 ст Фонтана — подтоплено, движение затруднено
Коммунальные службы активно работают, пытаясь справиться с последствиями непогоды. Водителям рекомендуется избегать подтопленных улиц, а пешеходам быть осторожными и следить за безопасностью.
Затопило и пригород Одессы
Кроме Одессы от непогоды страдает и соседний город Черноморск. Там, по сообщениям местных СМИ, тоже затоплены улицы.
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