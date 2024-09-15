Улицы Одессы превратились в реки

Затопленная улица в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Сильный ливень сегодня, 15 сентября, вызвал поднятие уровня воды на улицах Одессы, кое-где подтопления доходят до колен. Городские службы работают над ликвидацией последствий непогоды.

Об этом в воскресенье, 15 сентября, сообщает Одесский городской совет.

Читайте также:

В Одессе сильный ливень

Местами подтопления достигают колен, что затрудняет движение транспорта и пешеходов. Самые большие проблемы наблюдаются на низменных участках города.

Так, по сообщениям городского совета подтоплены следующие улицы:

проспект Небесной сотни

ул. Балковская

ул. Евгения Чикаленко (Ак. Уильямса)

ул. Ильфа и Петрова — нет проезда

ул. Ак. Глушко – подтоплено, движение затруднено

ул. Химический рог Промышленной — подтоплено, движение затруднено

ул. Инглезе — подтоплено, движение затруднено

ул. Варненская — движение затруднено

ул. Церковный угол ул. Атамана Чепиги — движение усложнено

ул. Приморский угол Газового переулка — движение усложнено

5 ст Фонтана — подтоплено, движение затруднено

Затоплены улицы Ильфа и Петрова. Фото: соцсети

Деталь от машины в воде. Фото: Новини.LIVE

Коммунальные службы активно работают, пытаясь справиться с последствиями непогоды. Водителям рекомендуется избегать подтопленных улиц, а пешеходам быть осторожными и следить за безопасностью.

Затопило и пригород Одессы

Кроме Одессы от непогоды страдает и соседний город Черноморск. Там, по сообщениям местных СМИ, тоже затоплены улицы.