Вулиці Одеси перетворилися на ріки

Одесу та передмістя затоплює — деякі вулиці перетворилися на ріки
Сильна злива сьогодні, 15 вересня, спричинила підняття рівня води на вулицях Одеси, подекуди підтоплення сягають по коліна. Міські служби працюють над ліквідацією наслідків негоди.
Про це у неділю, 15 вересня, повідомляє Одеська міська рада.
В Одесі сильна злива
Місцями підтоплення досягають колін, що ускладнює рух транспорту та пішоходів. Найбільші проблеми спостерігаються на низинних ділянках міста.
Так наразі за повідомленнями міської ради підтоплені наступні вулиці:
- проспект Небесної сотні
- вул. Балківська
- вул. Євгена Чикаленка (Ак. Вільямса)
- вул. Ільфа та Петрова — проїзду нема
- вул. Ак. Глушко — підтоплено, рух ускладнений.
- вул. Хімічна ріг Промислової — підтоплено, рух ускладнений.
- вул. Інглезі — підтоплено, рух ускладнений
- вул. Варненська — рух ускладнено
- вул. Церковна ріг вул. Отамана Чепіги — рух ускладнено
- вул. Приморська ріг Газового провулку — рух ускладнено
- 5 ст Фонтану — підтоплено, рух ускладнений.
Комунальні служби активно працюють, намагаючись впоратися з наслідками негоди. Водіям рекомендується уникати підтоплених вулиць, а пішоходам — бути обережними та стежити за безпекою.
Затопило й передмістя Одеси
Окрім Одеси від негоди потерпає і сусіднє місто Чорноморськ. Там, за повідомленнями місцевих ЗМІ, теж затоплені вулиці.
Читайте Новини.LIVE!