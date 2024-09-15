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Одесу та передмістя затоплює — деякі вулиці перетворилися на ріки

15 вересня 2024 12:00
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Вулиці Одеси перетворилися на ріки
Затоплена вулиця в Одесі. Фото: Новини.LIVE
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Сильна злива сьогодні, 15 вересня, спричинила підняття рівня води на вулицях Одеси, подекуди підтоплення сягають по коліна. Міські служби працюють над ліквідацією наслідків негоди.

Про це у неділю, 15 вересня, повідомляє Одеська міська рада.

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Місцями підтоплення досягають колін, що ускладнює рух транспорту та пішоходів. Найбільші проблеми спостерігаються на низинних ділянках міста.

Так наразі за повідомленнями міської ради підтоплені наступні вулиці:

  • проспект Небесної сотні
  • вул. Балківська
  • вул. Євгена Чикаленка (Ак. Вільямса)
  • вул. Ільфа та Петрова — проїзду нема
  • вул. Ак. Глушко — підтоплено, рух ускладнений. 
  • вул. Хімічна ріг Промислової — підтоплено, рух ускладнений. 
  • вул. Інглезі — підтоплено, рух ускладнений
  • вул. Варненська — рух ускладнено 
  • вул. Церковна ріг вул. Отамана Чепіги — рух ускладнено
  • вул. Приморська ріг Газового провулку — рух ускладнено 
  • 5 ст Фонтану — підтоплено, рух ускладнений.
Одесу та передмістя затоплює — деякі вулиці перетворилися на ріки - фото 1
Затоплена вулиця Ільфа та Петрова. Фото: соцмережі
Одесу та передмістя затоплює — деякі вулиці перетворилися на ріки - фото 2
Деталь від машини у воді. Фото: Новини.LIVE

Комунальні служби активно працюють, намагаючись впоратися з наслідками негоди. Водіям рекомендується уникати підтоплених вулиць, а пішоходам — бути обережними та стежити за безпекою.

Затопило й передмістя Одеси

Окрім Одеси від негоди потерпає і сусіднє місто Чорноморськ. Там, за повідомленнями місцевих ЗМІ, теж затоплені вулиці.

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