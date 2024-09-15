Вулиці Одеси перетворилися на ріки

Затоплена вулиця в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Сильна злива сьогодні, 15 вересня, спричинила підняття рівня води на вулицях Одеси, подекуди підтоплення сягають по коліна. Міські служби працюють над ліквідацією наслідків негоди.

Про це у неділю, 15 вересня, повідомляє Одеська міська рада.

Читайте також:

В Одесі сильна злива

Місцями підтоплення досягають колін, що ускладнює рух транспорту та пішоходів. Найбільші проблеми спостерігаються на низинних ділянках міста.

Так наразі за повідомленнями міської ради підтоплені наступні вулиці:

проспект Небесної сотні

вул. Балківська

вул. Євгена Чикаленка (Ак. Вільямса)

вул. Ільфа та Петрова — проїзду нема

вул. Ак. Глушко — підтоплено, рух ускладнений.

вул. Хімічна ріг Промислової — підтоплено, рух ускладнений.

вул. Інглезі — підтоплено, рух ускладнений

вул. Варненська — рух ускладнено

вул. Церковна ріг вул. Отамана Чепіги — рух ускладнено

вул. Приморська ріг Газового провулку — рух ускладнено

5 ст Фонтану — підтоплено, рух ускладнений.

Затоплена вулиця Ільфа та Петрова. Фото: соцмережі

Деталь від машини у воді. Фото: Новини.LIVE

Комунальні служби активно працюють, намагаючись впоратися з наслідками негоди. Водіям рекомендується уникати підтоплених вулиць, а пішоходам — бути обережними та стежити за безпекою.

Затопило й передмістя Одеси

Окрім Одеси від негоди потерпає і сусіднє місто Чорноморськ. Там, за повідомленнями місцевих ЗМІ, теж затоплені вулиці.