Смертельное ДТП на трассе Одесса – Рени: погибла пассажирка, водители в больнице

Авария на трассе Одесса — Рени. Фото: Нацполиция

На трассе Одесса — Рени, возле села Кирнички, произошло серьезное ДТП, в результате которого погибла 74-летняя пассажирка легкового автомобиля. Водители автомобилей госпитализированы. Полиция расследует инцидент.

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Об этом в воскресенье, 15 сентября, сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

Медики работают на месте ДТП. Фото: Нацполиция

Подробности аварии на трассе Одесса — Рени

Известно, что авария произошла 14 сентября около 17 часов недалеко от села Кирнички. По предварительной информации, 73-летний водитель автомобиля Toyota на закругленном и влажном участке дороги не справился с управлением, что привело к выезду на встречную полосу. Там произошло лобовое столкновение с грузовиком DAF, которым управлял 53-летний водитель.

Грузовик съехал в поле. Фото: Нацполиция

В результате аварии 74-летняя пассажирка легковушки погибла на месте. Оба водителя были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи. Медицинское освидетельствование показало, что они были трезвыми.

Какое наказание за аварию с погибшими

Сведения о ДТП внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины, предусматривающий наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет с возможным лишением права управлять транспортными средствами. Назначен ряд экспертиз для установления всех обстоятельств аварии. Полиция призывает водителей быть внимательными, соблюдать правила дорожного движения и учитывать погодные условия на дорогах.