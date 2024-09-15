Смертельна ДТП на трасі Одеса – Рені: загинула пасажирка, водії у лікарні

Аварія на трасі Одеса — Рені. Фото: Нацполіція

На трасі Одеса — Рені, біля села Кирнички, сталася серйозна ДТП, внаслідок якої загинула 74-річна пасажирка легкового автомобіля. Водії автівок госпіталізовані. Поліція розслідує інцидент.

Про це у неділю, 15 вересня, повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

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Подробиці аварії на трасі Одеса — Рені

Відомо, що аварія сталася 14 вересня близько 17-ї години неподалік села Кирнички. За попередньою інформацією, 73-річний водій автомобіля Toyota на заокругленій та вологій ділянці дороги не впорався з керуванням, що призвело до виїзду на зустрічну смугу. Там відбулося лобове зіткнення з вантажівкою DAF, якою керував 53-річний водій.

Вантажівка з'їхала в поле.Фото: Нацполіція

В результаті аварії 74-річна пасажирка легковика загинула на місці. Обох водіїв доставили до лікарні для надання медичної допомоги. Медичний огляд показав, що вони були тверезими.

Яке покарання за аварію із загиблими

Відомості про ДТП внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України, що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років з можливим позбавленням права керувати транспортними засобами. Призначено низку експертиз для встановлення всіх обставин аварії. Поліція закликає водіїв бути уважними, дотримуватися правил дорожнього руху та враховувати погодні умови на дорогах.