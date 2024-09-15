Последствия мощного ливня в Одессе

В Одессе уже выпала полумесячная норма осадков — не курсирует некоторый городской транспорт
15 сентября 2024 13:30
Непогода в Одессе. Фото: t.me/truonline
Утром 15 сентября в Одессе выпала почти полумесячная норма осадков — 19 мм. По состоянию на сегодняшний день дождь уже небольшой, а кое-где и прекратился. В городе не работает некоторый городской транспорт.
Об этом в воскресенье, 15 сентября, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Одессы Геннадий Труханов.
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Подтопленные улицы в Одессе
- ул. Варненская 3 — подтоплено движение, осложненное.
- ул. Армейская — подтоплена, движение затруднено
- проспект Н.Сотни 4/6 — затоплено, движения нет.
- пр. Глушко 27 — затоплено, движения нет.
- ул. Ильфа и Петрова — затоплено, движения нет.
- ул. Уильямса 45/1 — затоплено, движения нет.
- дорога в сторону аэропорта подтоплена, движение затруднено.
- Люстдорфская дорога/ул. Бреуса — подтопленно, движение затруднено.
- ул. Инглезе/Космонавтов — подтопленно, движения нет.
- ул. Балковская — затоплена, движения нет.
- ул. Чепиги/Церковная — затоплены, движения нет.
- ул. Химическая — подтоплено, движение затруднено.
Какой транспорт не курсирует в Одессе
Приостановлено движение трамваев №12, №15, №20. Троллейбус №12 курсирует по улице Королева.
На улицах города дежурят 48 единиц техники и 95 сотрудников КП "Городские дороги". Работы по ликвидации последствий продолжаются.
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