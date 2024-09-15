Последствия мощного ливня в Одессе

Непогода в Одессе. Фото: t.me/truonline

Утром 15 сентября в Одессе выпала почти полумесячная норма осадков — 19 мм. По состоянию на сегодняшний день дождь уже небольшой, а кое-где и прекратился. В городе не работает некоторый городской транспорт.

Об этом в воскресенье, 15 сентября, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Одессы Геннадий Труханов.

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Подтопленные улицы в Одессе

ул. Варненская 3 — подтоплено движение, осложненное.

ул. Армейская — подтоплена, движение затруднено

проспект Н.Сотни 4/6 — затоплено, движения нет.

пр. Глушко 27 — затоплено, движения нет.

ул. Ильфа и Петрова — затоплено, движения нет.

ул. Уильямса 45/1 — затоплено, движения нет.

дорога в сторону аэропорта подтоплена, движение затруднено.

Люстдорфская дорога/ул. Бреуса — подтопленно, движение затруднено.

ул. Инглезе/Космонавтов — подтопленно, движения нет.

ул. Балковская — затоплена, движения нет.

ул. Чепиги/Церковная — затоплены, движения нет.

ул. Химическая — подтоплено, движение затруднено.

Какой транспорт не курсирует в Одессе

Приостановлено движение трамваев №12, №15, №20. Троллейбус №12 курсирует по улице Королева.

На улицах города дежурят 48 единиц техники и 95 сотрудников КП "Городские дороги". Работы по ликвидации последствий продолжаются.