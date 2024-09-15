Некоторые дома в Одессе сильно затопило

Последствия непогоды в Одессе. Фото: скриншот

Сильный ливень в Одессе сегодня превратил улицы в реки. Жертвами непогоды стали и жилые массивы. Вода затопила дома, магазины и салоны красоты. Утренний ливень принес значительные последствия в частности в ЖМ "Радужный".

Об этом сообщают очевидцы и делятся в Сети последствиями непогоды.

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Так, по сообщениям местных, у некоторых в воде оказались магазины и салоны на цокольных этажах по подоконник. Более того, в одном доме из стен вырвался целый фонтан. В настоящее время сотни автомобилей также затоплены. Местные дороги в буквальном смысле превратились в реки. На месте работают спасатели, они откачивают воду.

Спасательная машина выезжает на место затопления. Фото: соцсети

Какая ситуация в городе в целом

По сообщениям мэрии, на сегодняшний день в городе возобновлено движение по улицам Варненская, Армейская, Ильфа и Петрова, Ак. Глушко, Балковская. Еще почти десяток дорог до сих пор остаются заблокированными. Также пока не возобновило движение и городской транспорт. Приостановлено курсирование трамваев №12, №15, №20. Троллейбус №12 пустили в обход проспекта Небесной Сотни, потому что там до сих пор стоит вода.

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