Россия усиливает использование Крымского моста из-за логистических проблем — ВМС ВСУ

Крымский мост. Фото: УНИАН

Из-за ограниченных логистических возможностей в оккупированном Крыму Россия будет вынуждена усиливать использование поставочного моста, поскольку альтернативных путей пока нет. Это может привести к скорейшему разрушению сооружения.

Об этом в воскресенье, 15 сентября, в эфире телеканала Эспрессо рассказал спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

Читайте также:

Дмитрий Плетенчук говорит, что Россия столкнулась с ограничениями в логистике на оккупированных территориях Крыма. Паромы, которые могли бы снизить нагрузку, не работают — один из них стоит на якоре, другой нуждается в ремонте.

"Сейчас у россиян не очень большой выбор по логистике в оккупированный Крым. Паромы не работают. Когда заработают — непонятно", — сказал военный.

По его словам, российской стороне придется полагаться на Крымский мост, увеличивая логистическую нагрузку, что ускорит его разрушение.

"Мост уже нуждается в ремонте, и дополнительные перевозки лишь усилят его разрушение", — отметил Плетенчук.

Он также сообщил, что отсутствует подтвержденная информация о запуске железнодорожного сообщения на временно оккупированных территориях.