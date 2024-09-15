Россия усиливает использование Крымского моста из-за логистических проблем — ВМС ВСУ

Россия будет увеличивать логистическую нагрузку на Крымский мост — ВМС ВСУ
Из-за ограниченных логистических возможностей в оккупированном Крыму Россия будет вынуждена усиливать использование поставочного моста, поскольку альтернативных путей пока нет. Это может привести к скорейшему разрушению сооружения.
Об этом в воскресенье, 15 сентября, в эфире телеканала Эспрессо рассказал спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.
Дмитрий Плетенчук говорит, что Россия столкнулась с ограничениями в логистике на оккупированных территориях Крыма. Паромы, которые могли бы снизить нагрузку, не работают — один из них стоит на якоре, другой нуждается в ремонте.
"Сейчас у россиян не очень большой выбор по логистике в оккупированный Крым. Паромы не работают. Когда заработают — непонятно", — сказал военный.
По его словам, российской стороне придется полагаться на Крымский мост, увеличивая логистическую нагрузку, что ускорит его разрушение.
"Мост уже нуждается в ремонте, и дополнительные перевозки лишь усилят его разрушение", — отметил Плетенчук.
Он также сообщил, что отсутствует подтвержденная информация о запуске железнодорожного сообщения на временно оккупированных территориях.
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