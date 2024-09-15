На ремонт Деволановского спуска планируют потратить еще более 15 миллионов, — ProZorro

Ремонт Деволановского спуска. Фото: Одесский городской совет

В Одессе начался второй этап капитального ремонта Деволановского спуска. Он предполагает обновление системы водоотвода и восстановление дорожного покрытия. На работы дополнительно потратят еще более 15 млн грн.

Об этом Новини.LIVE узнали из системы электронных закупок Prozorro.

Читайте также:

Данные по открытому аукциону. Фото: скриншот

Тендер на ремонт Деволановского спуска

По данным открытого аукциона, тендер объявило Управление капитального строительства Одесского городского совета. Отметим, что это дополнительная закупка на капитальный ремонт системы поверхностного водоотвода вдоль Деволановского спуска с восстановлением дорожного покрытия. В прошлом году подобный тендер уже проводили и выделяли 45 076 700, как известно, из договора этих средств не хватило. В процессе выполнения строительных работ было установлено, что проектной документацией не предусмотрен ряд необходимых дополнительных работ, не указанных в первоначальном проекте. Работы должны быть закончены к декабрю 2024 года. Тендер был отдан без аукциона фирме "Ростдорстрой". Сметная стоимость работ — 15 474 875.

Данные о подрядчике. Фото: скриншот

Что известно о ремонте Деволановского спуска