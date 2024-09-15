На ремонт Деволановского спуска планируют потратить еще более 15 миллионов, — ProZorro

На ремонт Деволановского спуска в Одессе выделили дополнительные 15 миллионов
В Одессе начался второй этап капитального ремонта Деволановского спуска. Он предполагает обновление системы водоотвода и восстановление дорожного покрытия. На работы дополнительно потратят еще более 15 млн грн.
Об этом Новини.LIVE узнали из системы электронных закупок Prozorro.
Тендер на ремонт Деволановского спуска
По данным открытого аукциона, тендер объявило Управление капитального строительства Одесского городского совета. Отметим, что это дополнительная закупка на капитальный ремонт системы поверхностного водоотвода вдоль Деволановского спуска с восстановлением дорожного покрытия. В прошлом году подобный тендер уже проводили и выделяли 45 076 700, как известно, из договора этих средств не хватило. В процессе выполнения строительных работ было установлено, что проектной документацией не предусмотрен ряд необходимых дополнительных работ, не указанных в первоначальном проекте. Работы должны быть закончены к декабрю 2024 года. Тендер был отдан без аукциона фирме "Ростдорстрой". Сметная стоимость работ — 15 474 875.
Что известно о ремонте Деволановского спуска
- В 2020 году стало известно, что Деволановский спуск планируют реконструировать.
- Управление капитального строительства Одесского горсовета объявило тендер на сумму более 196 миллионов гривен.
- В начале июня 2022 года движение транспорта на Деволановском спуске, на участке между улицей Еврейской и Карантинным спуском, было закрыто до конца 2022 года.
- В сентябре 2022 года управление капитального строительства Одесского горсовета и компания-подрядчик "Ростдорстрой" расторгли договор на капремонт улицы из-за военного положения и невозможности выполнения работ. Как отмечено на странице тендера в Prozorro, работы выполнили на 157 млн грн,
- 31 октября 2022 года горсовет снова объявил тендер на капремонт Деволановского спуска, работы оценили более чем в 61 млн грн, соглашение подписали с предыдущим подрядчиком. В техзадании было отмечено, что исполнитель должен завершить ремонт коммуникаций, сделать дорогу, тротуары и разметку. Эти работы также были указаны в первом тендере.
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