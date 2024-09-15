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Наслідки негоди в Одесі — шестеро людей опинилися у водяній пастці

15 вересня 2024 16:10
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Рятувальники ліквідовують наслідки підтоплень в Одесі після зливи
Рятувальник допомагає дівчині вибратися з затопленого поверху. Фото: ДСНС
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Потужна злива, яка сьогодні вдень накрила Одесу, спричинила значні підтоплення на вулицях, у житлових будинках та автомобілях. Рятувальники активно допомагають містянам долати наслідки стихії, зокрема врятували людей з підтопленого поверху.

Про це у неділю, 15 вересня, повідомили в Головному управлінні ДСНС в Одеській області.

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За інформацією рятувальників, у селі Лиманка, на житловому масиві Радужний, був підтоплений цокольний поверх 16-поверхового будинку, в якому на той момент перебували шестеро людей. Надзвичайники оперативно відкачали воду за допомогою двох мотопомп та допомогли мешканцям вибратися з небезпечної зони.

Автомобіль застряг на вулиці

Окрім цього, на вулиці Євгена Чикаленка рятувальники за допомогою буксирувального тросу визволили автомобіль, що застряг на підтопленій ділянці дороги. Водій не зміг самостійно виїхати через сильне накопичення води.

Наслідки негоди в Одесі — шестеро людей опинилися у водяній пастці - фото 1
Рятувальники відкачують воду. Фото: ДСНС

За словами представника ДСНС, рятувальні роботи продовжуються, і мешканців закликають бути обережними та утримуватися від поїздок під час подібних погодних умов.

Екстрені служби допомоги

  • Цілодобова медична швидка допомога — 103;
  • Патрульна служба МВС України в Одесі — 102;
  • Оперативний міський центр "Швидка комунальна допомога" — 15-01.

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