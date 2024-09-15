Рятувальники ліквідовують наслідки підтоплень в Одесі після зливи

Рятувальник допомагає дівчині вибратися з затопленого поверху. Фото: ДСНС

Потужна злива, яка сьогодні вдень накрила Одесу, спричинила значні підтоплення на вулицях, у житлових будинках та автомобілях. Рятувальники активно допомагають містянам долати наслідки стихії, зокрема врятували людей з підтопленого поверху.

Про це у неділю, 15 вересня, повідомили в Головному управлінні ДСНС в Одеській області.

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За інформацією рятувальників, у селі Лиманка, на житловому масиві Радужний, був підтоплений цокольний поверх 16-поверхового будинку, в якому на той момент перебували шестеро людей. Надзвичайники оперативно відкачали воду за допомогою двох мотопомп та допомогли мешканцям вибратися з небезпечної зони.

Автомобіль застряг на вулиці

Окрім цього, на вулиці Євгена Чикаленка рятувальники за допомогою буксирувального тросу визволили автомобіль, що застряг на підтопленій ділянці дороги. Водій не зміг самостійно виїхати через сильне накопичення води.

Рятувальники відкачують воду. Фото: ДСНС

За словами представника ДСНС, рятувальні роботи продовжуються, і мешканців закликають бути обережними та утримуватися від поїздок під час подібних погодних умов.

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