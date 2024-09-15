Спасатели ликвидируют последствия подтоплений в Одессе после ливня

Последствия непогоды в Одессе — шесть человек оказались в водяной ловушке
Мощный ливень, который сегодня днем накрыл Одессу, повлек за собой значительные подтопления на улицах, в жилых домах и автомобилях. Спасатели активно помогают горожанам преодолевать последствия стихии, в том числе спасли людей с подтопленного этажа.
Об этом в воскресенье, 15 сентября, сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области.
Чрезвычайники спасли людей, которых затопило
По информации спасателей, в селе Лиманка, на жилом массиве Радужный, был подтоплен цокольный этаж 16-этажного дома, в котором на тот момент находились шесть человек. Чрезвычайники оперативно откачали воду с помощью двух мотопомпов и помогли жителям выбраться из опасной зоны.
Автомобиль застрял на улице
Кроме этого, на улице Евгения Чикаленко спасатели с помощью буксировочного троса освободили автомобиль, застрявший на подтопленном участке дороги. Водитель не смог самостоятельно уехать из-за сильного накопления воды.
По словам представителя ГСЧС, спасательные работы продолжаются, и жителей призывают осторожничать и воздерживаться от поездок во время подобных погодных условий.
Экстренные службы помощи
- Круглосуточная медицинская скорая помощь — 103;
- Патрульная служба МВД Украины в Одессе — 102;
- Оперативный городской центр "Скорая коммунальная помощь" — 15-01.
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