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Последствия непогоды в Одессе — шесть человек оказались в водяной ловушке

15 сентября 2024 16:10
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Спасатели ликвидируют последствия подтоплений в Одессе после ливня
Спасатель помогает девушке выбраться из затопленного этажа. Фото: ГСЧС
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Мощный ливень, который сегодня днем накрыл Одессу, повлек за собой значительные подтопления на улицах, в жилых домах и автомобилях. Спасатели активно помогают горожанам преодолевать последствия стихии, в том числе спасли людей с подтопленного этажа.

Об этом в воскресенье, 15 сентября, сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области.

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По информации спасателей, в селе Лиманка, на жилом массиве Радужный, был подтоплен цокольный этаж 16-этажного дома, в котором на тот момент находились шесть человек. Чрезвычайники оперативно откачали воду с помощью двух мотопомпов и помогли жителям выбраться из опасной зоны.

Автомобиль застрял на улице

Кроме этого, на улице Евгения Чикаленко спасатели с помощью буксировочного троса освободили автомобиль, застрявший на подтопленном участке дороги. Водитель не смог самостоятельно уехать из-за сильного накопления воды.

Последствия непогоды в Одессе - шесть человек оказались в водяной ловушке - фото 1
Спасатели откачивают воду. Фото: ГСЧС

По словам представителя ГСЧС, спасательные работы продолжаются, и жителей призывают осторожничать и воздерживаться от поездок во время подобных погодных условий.

Экстренные службы помощи

  • Круглосуточная медицинская скорая помощь — 103;
  • Патрульная служба МВД Украины в Одессе — 102;
  • Оперативный городской центр "Скорая коммунальная помощь" — 15-01.

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