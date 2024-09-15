Росіяни ймовірно продовжать атакувати судна з українським зерном

Судно, в яке влучила російська ракета. Фото: Telegram/Володимир Зеленський

Днями російські війська завдали удару по судну з українським зерном, яке прямувало до Єгипту. Атака сталася після того, як корабель покинув територіальні води України та увійшов у виключну економічну зону Румунії. Це ситуація ще більше ускладнює судноплавство в Чорному морі та підвищує ризики для торговельних операцій.

Про це 15 вересня в етері національного телемарафону "Ми — Україна" заявив капітан 1-го рангу запасу, ексзаступник начальника штабу ВМС ЗСУ Андрій Риженко.

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12 вересня російська армія завдала ракетного удару по торговому судну. Воно було уражене ракетою Х-22, випущеною з російського стратегічного бомбардувальника Ту-22. За словами Андрія Риженка, ця ракета відома своєю потужністю, однак не відрізняється високою точністю, що могло призвести до серйозних похибок у наведенні.

"Ну вона дійсно дуже потужна, там тонна вибухівки. Ця ракета дуже не точна, вона могла з серйозними похибками наводитися на це судно і вибухнути десь там біля нього. Ну але ну воно все одно отримало ці пошкодження, і в будь-якому випадку це вплине на ситуацію з судноплавством", — сказав експерт

Він також додав, що на момент атаки судно знаходилося у відкритому морі поза межами територіальної юрисдикції.

"Це судно прямувало не вздовж узбережжя, а обрало коротший шлях, вийшовши за межі територіального моря Румунії. У цьому районі, де відбулася атака, судна перебувають поза зоною захисту держави, тому росіяни використали можливість завдати удару", — сказав Риженко.

За його словами, росіяни імовірно відстежують рух суден зерновим коридором. На його думку, метою цієї атаки було не лише пошкодження судна, а й дестабілізація ринку зерна.

Атака на судно в Чорному морі: які наслідки

Риженко каже, що після атаки світові ціни на зерно значно зросли, що може вплинути на подальше судноплавство в Чорному морі. Цей інцидент викликав занепокоєння серед судновласників, що планують перевезення через порти Одеси, Чорноморська та Південного.

"Якщо не будуть вжиті рішучі дії на тактичному, оперативному та стратегічному рівні, це може створити прецедент для подальших атак", — повідомив Андрій Риженко.

Він вважає, що Росія продовжить такі атаки, що може мати серйозні наслідки для безпеки в Чорноморському регіоні в цілому.