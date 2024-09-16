Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Не пренебрегайте тревогами – россияне вывели корабль в Черное море arrow

Не пренебрегайте тревогами – россияне вывели корабль в Черное море

16 сентября 2024 09:47
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Россияне вывели ракетоноситель в Черное море
Российский корабль выпускает ракету. Иллюстративное фото: русские
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

На утро понедельника, 16 сентября, в Черном море находится один вражеский корабль, способный запускать крылатые ракеты по Одесской области. Еще пять караулят в Средиземном море.

Об этом сообщили в Военно-морских силах ВСУ.

Читайте также:

Корабли в морях

  • Черное море - один носитель крылатых ракет "Калибр" общим залпом до четырех ракет;
  • Азовское море – вражеские корабли отсутствуют;
  • Средиземное море – пять вражеских кораблей, из которых четыре являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 32 ракет.

Какие российские ракетоносители Украина потопила за время войны

Ракетный крейсер "Москва" (проект 1164 "Атлант").
Флагман Черноморского флота РФ, пораженный двумя крылатыми ракетами БРК "Нептун" в районе острова Змеиный 13 апреля 2022 года.

Малый ракетный корвет "Аскольд" (проект 2280.0 "Каракурт").
Поражён крылатыми ракетами SCALP-EG на судостроительном заводе "Залов" в Керчи. Корабль был выведен из строя 4 ноября 2023 года.

Ракетный катер Р-334 "Ивановец" (проект 12411М).
Утопленный на озере Донузлав в результате атаки надводными беспилотными катерами-камикадзе 31 января 2024 года.

Малый ракетный корвет "Серпухов" (проект 2163.1 "Буян-М").
Выведен из строя из-за пожара, который произошел в результате спецоперации ГУР МОУ на военно-морской базе в Балтийске, Калининградской области 7 апреля 2024 года.

Подлодка Б-237 "Ростов-на-Дону" (проект 636.3 "Варшавянка").
Затонул 2 августа 2024 года из-за полученных повреждений в результате атаки ракетных войск и ВМС ВСУ в порту Севастополь.

Какие ракетоносители повредила Украина

Малый ракетный корвет "Большой Устюг" (проект 2163.1 "Буян-М").
Был подведен 14 июня 2022 года. После ремонта вернулся в состав Каспийской флотилии.

Малый ракетный корвет на воздушной подушке "Самум" (проект 1239 "Сывуч").
Атакован надводными беспилотными катерами-камикадзе Sea Baby в Севастопольской бухте 14 сентября 2023 года. Корабль был отбуксирован на ремонт со значительными повреждениями.

Также важные новости дня по теме:

Черное море корабль Одесская область Новости Одессы угроза кораблей

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

10:34 Оккупанты за сутки 14 раз ударили по Харьковщине — есть много раненых и погибший

10:19 Тысячи одесситов до вечера остались без света — адреса

10:19 В Украине стремительно дорожает популярный вид мяса — новые цены

10:08 Дональд Трамп прокомментировал попытку покушения на его жизнь

09:54 Первый гол Довбика за Рому — как отреагировали итальянские болельщики

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине - 80x80

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине

09:52 Атака дронов на Киевщину — из-за падения обломков есть раненая

09:47 Не пренебрегайте тревогами – россияне вывели корабль в Черное море

09:44 Выплаты беженцам в Германии — какие суммы получают в 2024 году

09:30 Юристка объяснила, какие документы могут проверить у военнообязанного мужчины

09:24 Второе покушение — Байден поручил усилить охрану Трампа

10:34 Оккупанты за сутки 14 раз ударили по Харьковщине — есть много раненых и погибший

10:19 Тысячи одесситов до вечера остались без света — адреса

10:19 В Украине стремительно дорожает популярный вид мяса — новые цены

10:08 Дональд Трамп прокомментировал попытку покушения на его жизнь

09:54 Первый гол Довбика за Рому — как отреагировали итальянские болельщики

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине - 80x80

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине

09:52 Атака дронов на Киевщину — из-за падения обломков есть раненая

09:47 Не пренебрегайте тревогами – россияне вывели корабль в Черное море

09:44 Выплаты беженцам в Германии — какие суммы получают в 2024 году

09:30 Юристка объяснила, какие документы могут проверить у военнообязанного мужчины

09:24 Второе покушение — Байден поручил усилить охрану Трампа

Эксклюзив

22:54 Зима близко, а свет во Львове нет — в каком состоянии энергосистема в городе

20:29 Потерял неплохой доход — сколько зарабатывал экс-министр иностранных дел Дмитрий Кулеба

12 сентября 2024

06:46 Какими будут цены на iPhone 16 в Украине и как изменится стоимость других моделей после его выхода

11 сентября 2024
Эксклюзив

18:52 Поединок года — как прошли дебаты Дональда Трампа и Камалы Харрис

06:40 Цены на алюминий в Украине — сколько стоит 1 кг цветных металлов в сентябре

10 сентября 2024

06:40 Стоимость цветных металлов в сентябре — сколько вы получите за 1 кг меди в Украине

06:30 В Украине начали падать цены на кукурузу — сколько стоит 1 тонна зерна в сентябре

9 сентября 2024

00:12 iPhone 16, Apple Watch Series 10 и новые AirPods — какие новинки показали на презентации Apple

7 сентября 2024
Эксклюзив

06:23 Деньги нашлись — почему Рада отказалась повышать налоги и за чей счет будут финансировать армию

6 сентября 2024

20:09 Судьба сказочного тоннеля в Одессе — как он выглядит сегодня

Text

08:00 Очередной обстрел Харькова и новое покушение на Трампа — эфир Ранок.LIVE

15 сентября 2024
Text

18:02 Берлинская проанализировала темпы производства дронов в Украине

Text

17:36 Кравец резко отреагировал на финансовые проблемы страны

14 сентября 2024
Text

18:08 Кученко прокомментировал увольнение главы Укрэнерго Кудрицкого

Text

17:13 Неудобства будут — Кучеренко оценил эффективность работы генераторов зимой

13 сентября 2024
Text

23:19 Адвокат заявил, что необходимо навести порядок с соблюдением закона представителями ТЦК

Text

22:16 Гончаренко объяснил, почему Украина не может отказываться от переговоров с Россией

Text

20:25 Экс-советник президента предупредил о возможном бюджетном дефиците в следующем году

Text

17:55 Возвращение украинских пленных и как изменится война осенью — эфир Вечір.LIVE

Text

17:16 Военный психолог Богуш назвал количество бойцов, которые могут вернуться с фронта с ПТСР

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:24 Кулеба после отставки эмоционально обратился к украинцам — что сказал

4 сентября 2024

07:30 Бизнес может бронировать работников, но есть нюансы – при каких условиях могут отменить бронирование

12 сентября 2024

06:01 Ощадбанк оставил пенсионера без денег — почему блокируют 100% суммы

2 сентября 2024

12:21 Путин снова заговорил о мирных переговорах с Украиной — что говорит

4 сентября 2024
Новость с видео

21:39 Украинцев будут жестко наказывать за отказ ТЦК предъявлять ВУД — что угрожает

9 сентября 2024

00:30 Друзья Джей Ло и Аффлека рассказали, чья идея была приобрести многомиллионный дом

6 сентября 2024

06:45 Тест по ПДД — укажите очередность проезда авто на перекрестке за 30 секунд

9 сентября 2024

09:41 Военные могут остаться без зарплат — в Раде сделали важное заявление

10 сентября 2024

03:20 Торт за 15 минут, всего из 5 ингредиентов — без выпечки, быстро, бюджетно и очень вкусно

12 сентября 2024

14:31 Повышение пенсий на 1500 грн — что известно о будущей индексации