Стало відомо, навіщо росіяни обстрілюють Одесу

Будинок, пошкоджений через російську атаку на Одесу. Фото: Новини.LIVE

Останніми днями Одеса зазнає регулярних обстрілів російськими дронами і ракетами. Головною метою окупантів є терор проти мирного населення і цивільної інфраструктури.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" розповів речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

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"На першому місці стоїть все-таки терор. Що стосується припортової інфраструктури, то засобами протиповітряної оборони, мобільними вогневими групами багато шахедів збиваються на підльоті чи ще у морі. Але характер свідчить про терор, перш за все", — вважає Сергій Братчук.

Мобільних груп стане більше

Речник УДА також розповів, що ефективним засобом у боротьбі проти російських дронів проявили себе мобільні вогневі групи. Тому їхню кількість планують збільшити.

"Говорили, наприклад, про те, щоб були забезпечені зараз мобільні вогневі групи відповідним спорядженням. Мова йде навіть про збільшення такої кількості МВГ, тому що у нас є гарний приклад – атака 26 серпня. Повернуся до неї, тоді саме мобільними вогневими групами наших підрозділів було знищено дві крилаті ракети", — відзначив Сергій Братчук.

Бомбосховища в Одесі

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користатися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.