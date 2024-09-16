Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Братчук назвав головну ціль останніх російських атак на Одесу arrow

Братчук назвав головну ціль останніх російських атак на Одесу

16 вересня 2024 11:09
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Стало відомо, навіщо росіяни обстрілюють Одесу
Будинок, пошкоджений через російську атаку на Одесу. Фото: Новини.LIVE
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Останніми днями Одеса зазнає регулярних обстрілів російськими дронами і ракетами. Головною метою окупантів є терор проти мирного населення і цивільної інфраструктури.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" розповів речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

Читайте також:

Залякати одеситів

"На першому місці стоїть все-таки терор. Що стосується припортової інфраструктури, то засобами протиповітряної оборони, мобільними вогневими групами багато шахедів збиваються на підльоті чи ще у морі. Але характер свідчить про терор, перш за все", — вважає Сергій Братчук.

Мобільних груп стане більше

Речник УДА також розповів, що ефективним засобом у боротьбі проти російських дронів проявили себе мобільні вогневі групи. Тому їхню кількість планують збільшити.

"Говорили, наприклад, про те, щоб були забезпечені зараз мобільні вогневі групи відповідним спорядженням. Мова йде навіть про збільшення такої кількості МВГ, тому що у нас є гарний приклад – атака 26 серпня. Повернуся до неї, тоді саме мобільними вогневими групами наших підрозділів було знищено дві крилаті ракети", — відзначив Сергій Братчук. 

Бомбосховища в Одесі 

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користатися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.

Також важливі новини дня по темі:

Одеса війна обстріли Новини Одеси Сергій Братчук дрони

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

11:41 Не зволікайте з виїздом — затори на трасі Одеса-Рені

11:39 Камала Гарріс прокоментувала замах на свого опонента Дональда Трампа

11:36 Погане самопочуття відчують усі — прогноз магнітних бур на сьогодні

11:35 Грошова допомога у вересні — в одному з регіонів виплачують по 11 тис. грн

11:22 Як отримати дозвіл на відпустку за кордоном для військовослужбовців — пояснення ТЦК

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні - 80x80

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні

11:09 Братчук назвав головну ціль останніх російських атак на Одесу

11:00 Зарплати від 25 тис. до 200 тис. грн — ТОП-10 вакансій у Нацгвардії

10:51 Відомо, як Шовковський ставиться до легіонера Динамо, якого "маринує" у запасі

10:43 Чекав на руський мир і допомагав окупантам — в Одесі затримали пенсіонера

10:40 У Сумах пролунали потужні вибухи

11:41 Не зволікайте з виїздом — затори на трасі Одеса-Рені

11:39 Камала Гарріс прокоментувала замах на свого опонента Дональда Трампа

11:36 Погане самопочуття відчують усі — прогноз магнітних бур на сьогодні

11:35 Грошова допомога у вересні — в одному з регіонів виплачують по 11 тис. грн

11:22 Як отримати дозвіл на відпустку за кордоном для військовослужбовців — пояснення ТЦК

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні - 80x80

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні

11:09 Братчук назвав головну ціль останніх російських атак на Одесу

11:00 Зарплати від 25 тис. до 200 тис. грн — ТОП-10 вакансій у Нацгвардії

10:51 Відомо, як Шовковський ставиться до легіонера Динамо, якого "маринує" у запасі

10:43 Чекав на руський мир і допомагав окупантам — в Одесі затримали пенсіонера

10:40 У Сумах пролунали потужні вибухи

Ексклюзив

22:54 Зима близько, а світло у Львові ні — в якому стані енергосистема у місті

20:29 Втратив непоганий дохід — скільки заробляв ексміністр закордонних справ Дмитро Кулеба

12 вересня 2024

06:46 Якими будуть ціни на iPhone 16 в Україні та як зміниться вартість інших моделей після його виходу

11 вересня 2024
Ексклюзив

18:52 Двобій року — як пройшли дебати Дональда Трампа та Камали Гарріс

06:40 Ціни на алюміній в Україні — скільки коштує 1 кг кольорових металів у вересні

10 вересня 2024

06:40 Вартість кольорових металів у вересні — скільки ви отримаєте за 1 кг міді в Україні

06:30 В Україні почали падати ціни на кукурудзу — скільки коштує 1 тонна зерна у вересні

9 вересня 2024

00:12 iPhone 16, Apple Watch Series 10 та нові AirPods — які новинки показали на презентації Apple

7 вересня 2024
Ексклюзив

06:23 Гроші знайшлися — чому Рада відмовилася підвищувати податки та чиїм коштом фінансуватимуть армію

6 вересня 2024

20:09 Доля казкового тунелю в Одесі — який він має вигляд сьогодні

Text

08:00 Черговий обстріл Харкова та новий замах на Трампа — ефір Ранок.LIVE

15 вересня 2024
Text

18:02 Берлінська проаналізувала темпи виробництва дронів в Україні

Text

17:36 Кравець різко відреагував на фінансові проблеми країни

14 вересня 2024
Text

18:08 Кученко прокоментував звільнення очільника Укренерго Кудрицького

Text

17:13 Незручності будуть — Кучеренко оцінив ефективність роботи генераторів взимку

13 вересня 2024
Text

23:19 Адвокат заявив, що необхідно навести лад із дотриманням закону представниками ТЦК

Text

22:16 Гончаренко пояснив, чому Україна не може відмовлятися від переговорів з Росією

Text

20:25 Ексрадник президента попередив про можливий бюджетний дефіцит у наступному році

Text

17:55 Повернення українських полонених та як зміниться війна восени — ефір Вечір.LIVE

Text

17:16 Військовий психолог Богуш назвав кількість бійців, які можуть повернутися із фронту з ПТСР

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:24 Кулеба після відставки емоційно звернувся до українців — що сказав

4 вересня 2024

07:30 Бізнес може бронювати працівників, але є нюанси — за яких умов можуть лишити бронювання

12 вересня 2024

06:01 Ощадбанк залишив пенсіонера без грошей — чому блокують 100% суми

2 вересня 2024

12:21 Путін знову заговорив про мирні переговори з Україною — що каже

4 вересня 2024
Новина з відео

21:39 Українців жорстко каратимуть за відмову ТЦК пред'являти ВОД — що загрожує

9 вересня 2024

00:30 Друзі Джей Ло та Аффлека розповіли, чия ідея була придбати багатомільйонний будинок

6 вересня 2024

06:45 Тест з ПДР — вкажіть черговість проїзду авто на перехресті за 30 секунд

9 вересня 2024

09:41 Військові можуть залишитися без зарплат — у Раді зробили важливу заяву

10 вересня 2024

03:20 Торт за 15 хвилин, всього з 5 інгредієнтів — без випічки, швидко, бюджетно і дуже смачно

12 вересня 2024

14:31 Підвищення пенсій на 1500 грн — що відомо про майбутню індексацію