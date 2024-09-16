В Одесі затримали пенсіонера - ворожого інформатора

Правоохоронці затримують порушника. Фото: Одеська прокуратура

Мешканець Одеси передавав росіянам місця розташування українських військових підрозділів та оборонних підприємств. Ворог користувався його даними, щоби планувати ракетно-дронові удари по місту. Тепер чоловікові загрожує довічне ув’язнення.

Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

Читайте також:

Що зливав інформатор

За даними слідства, 63-річний одесит погодився співпрацювати з російськими окупантами. У прокуратурі стверджують, що чоловік "працював за ідею" і грошей від ворога не отримував. Щоби виконати завдання, він регулярно обходив місце, буцімто прогулюючись, і приховано фотографував військові об’єкти. В управлінні СБУ в Одеській області відзначили, що агента особливо цікавили місця дислокації мобільних вогневих груп ППО та тимчасові бази штурмової бригади "Лють".

Координати об’єктів шпигуни передавав через чернетки в електронних скриньках поштових сервісів.

Узяли на гарячому

Співробітники СБУ покроково задокументували діяльність агента. Чоловіка затримали, коли він проводив до розвідку біля військового об’єкту. У нього вдома вилучили мобільний телефон і комп’ютер із доказами роботи на ворога.

Також вжили додаткові заходи для убезпечення пунктів дислокації військових.

Покарання за державну зраду

Наразі затриманий перебуває під вартою без права застави. Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада).

Зазначимо, що, згідно з українським законодавством, державна зрада в умовах воєнного стану карається позбавленням волі на строк п’ятнадцять років або довічним позбавленням волі, з конфіскацією майна.