В Одессе задержан пенсионер - вражеский информатор

Правоохранители задерживают нарушителя. Фото: Одесская прокуратура

Житель Одессы передавал россиянам места расположения украинских воинских подразделений и оборонных предприятий. Враг пользовался его данными, чтобы планировать ракетно-дроновые удары по городу. Теперь мужчине грозит пожизненное заключение.

Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре.

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По данным следствия, 63-летний одессит согласился сотрудничать с российскими оккупантами. В прокуратуре утверждают, что мужчина "работал за идею" и денег от врага не получал. Чтобы выполнить задание, он регулярно обходил город, будто бы прогуливаясь, и скрыто фотографировал военные объекты. В управлении СБУ в Одесской области отметили, что агента особенно интересовали места дислокации мобильных огневых групп ПВО и временные базы штурмовой бригады "Лють".

Координаты объектов шпионы передавал через черновики в электронных ящиках почтовых сервисов.

Взяли с поличным

Сотрудники СБУ пошагово задокументировали деятельность агента. Мужчину задержали, когда он проводил разведку возле военного объекта. У него дома изъяли мобильный телефон и компьютер с доказательствами работы противника.

Также приняли дополнительные меры по обеспечению пунктов дислокации военных.

Наказание за государственную измену

В настоящее время задержанный находится под стражей без права залога. Ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена).

Отметим, что, согласно украинскому законодательству, государственная измена в условиях военного положения наказывается лишением свободы на срок пятнадцать лет или пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества.