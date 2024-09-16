В Одессе задержан пенсионер - вражеский информатор

Ждал русский мир и помогал оккупантам — в Одессе задержали пенсионера
Житель Одессы передавал россиянам места расположения украинских воинских подразделений и оборонных предприятий. Враг пользовался его данными, чтобы планировать ракетно-дроновые удары по городу. Теперь мужчине грозит пожизненное заключение.
Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре.
Что сливал информатор
По данным следствия, 63-летний одессит согласился сотрудничать с российскими оккупантами. В прокуратуре утверждают, что мужчина "работал за идею" и денег от врага не получал. Чтобы выполнить задание, он регулярно обходил город, будто бы прогуливаясь, и скрыто фотографировал военные объекты. В управлении СБУ в Одесской области отметили, что агента особенно интересовали места дислокации мобильных огневых групп ПВО и временные базы штурмовой бригады "Лють".
Координаты объектов шпионы передавал через черновики в электронных ящиках почтовых сервисов.
Взяли с поличным
Сотрудники СБУ пошагово задокументировали деятельность агента. Мужчину задержали, когда он проводил разведку возле военного объекта. У него дома изъяли мобильный телефон и компьютер с доказательствами работы противника.
Также приняли дополнительные меры по обеспечению пунктов дислокации военных.
Наказание за государственную измену
В настоящее время задержанный находится под стражей без права залога. Ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена).
Отметим, что, согласно украинскому законодательству, государственная измена в условиях военного положения наказывается лишением свободы на срок пятнадцать лет или пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества.
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